Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Boluspor'un genç yıldızı Erkan Süer Galatasaray'da! Resmen açıklandı
Son dakika haberine göre Galatasaray, Boluspor'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i kadrosuna kattı. Transferle ilgili açıklama Boluspor cephesinden geldi. İşte Galatasaray'ın yeni transferi ve 2019-20 sezonu devre arasında biten diğer transferler...
30.01.2020 14:42
- Son Güncelleme: 30.01.2020 14:42
ERKAN SÜER >>> BOLUSPOR >>> GALATASARAY
Galatasaray, Boluspor'dan Erkan Süer'i kadrosuna kattı. Boluspor Kulübü, Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Açıklama şöyle;
Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır.
Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz.
BOLUSPOR KULÜBÜ
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