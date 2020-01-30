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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Boluspor'un genç yıldızı Erkan Süer Galatasaray'da! Resmen açıklandı

Son dakika haberine göre Galatasaray, Boluspor'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i kadrosuna kattı. Transferle ilgili açıklama Boluspor cephesinden geldi. İşte Galatasaray'ın yeni transferi ve 2019-20 sezonu devre arasında biten diğer transferler...

30.01.2020 14:42 - Son Güncelleme: 30.01.2020 14:42
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Boluspor'un genç yıldızı Erkan Süer Galatasaray'da! Resmen açıklandı

Süper Lig'de futbolseverleri en az müsabakalar kadar heyecanlandıran bir diğer olay şüphesiz ki transfer... Ligin 17 haftalık ilk periyotunun tamamlanmasının ardından, 4 Ocak'ta transfer tescil sezonu resmen başlamış ve kulüplerden art arta KAP bildirimleri gelmişti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Boluspor'un genç yıldızı Erkan Süer Galatasaray'da! Resmen açıklandı

Bu transfer döneminde de gerek yurt içi gerekse yurt dışından bir çok yeni isim Süper Lig'de top koşturmaya başlayacak. Özellikle 4 büyük kulüp olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sezonu en hareketli geçirecek takımlar olarak göze çarpıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Boluspor'un genç yıldızı Erkan Süer Galatasaray'da! Resmen açıklandı

İlk yarıda takımlarındaki eksik yönleri, mevkileri görme fırsatı yakalayan ekipler ikinci yarıda gerekli bölgelere transfer yaparak yollarına daha güçlü bir şekilde devam etmek istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Boluspor'un genç yıldızı Erkan Süer Galatasaray'da! Resmen açıklandı

İşte Süper Lig'de şu ana kadar gerçekleşen tüm resmi transferler (Liste sürekli güncellenmektedir)

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Boluspor'un genç yıldızı Erkan Süer Galatasaray'da! Resmen açıklandı

ERKAN SÜER >>> BOLUSPOR >>> GALATASARAY

Galatasaray, Boluspor'dan Erkan Süer'i kadrosuna kattı. Boluspor Kulübü, Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Açıklama şöyle;
Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır.

Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz.

BOLUSPOR KULÜBÜ

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