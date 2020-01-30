Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Boluspor'un genç yıldızı Erkan Süer Galatasaray'da! Resmen açıklandı

Bu transfer döneminde de gerek yurt içi gerekse yurt dışından bir çok yeni isim Süper Lig'de top koşturmaya başlayacak. Özellikle 4 büyük kulüp olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sezonu en hareketli geçirecek takımlar olarak göze çarpıyor.