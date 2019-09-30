Sergen Yalçın'dan son dakika Beşiktaş açıklaması 'İnşallah...'

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi nefesleri kesti. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Trabzonspor, alkışlanacak bir performans sergiledi ve 4-1 kazanmasını bildi. Beşiktaş cephesinde ise son haftalarda süregelen kötü gidişat ve kaybedelen Trabzonspor maçı sonrası sesler yükseliyor. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Adı siyah beyazlılar ile anılan Sergen Yalçın'dan da bir son dakika açıklaması var...

30.09.2019 15:56 - Son Güncelleme: 30.09.2019 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





