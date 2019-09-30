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Sergen Yalçın'dan son dakika Beşiktaş açıklaması 'İnşallah...'

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi nefesleri kesti. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Trabzonspor, alkışlanacak bir performans sergiledi ve 4-1 kazanmasını bildi. Beşiktaş cephesinde ise son haftalarda süregelen kötü gidişat ve kaybedelen Trabzonspor maçı sonrası sesler yükseliyor. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Adı siyah beyazlılar ile anılan Sergen Yalçın'dan da bir son dakika açıklaması var...

30.09.2019 15:56 - Son Güncelleme: 30.09.2019 16:03
Sergen Yalçın'dan son dakika Beşiktaş açıklaması 'İnşallah...'

Beşiktaş'ta her zamanki hedef gibi şampiyonluktu. Ancak siyah-beyazlılar, ilk 6 haftada gerçek anlamda fiyaskoya imza attı.

Sergen Yalçın'dan son dakika Beşiktaş açıklaması 'İnşallah...'

Trabzonspor'a 4-1 kaybeden siyah beyazlılar, 1975-76'daki gibi tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Üstelik takım düşme hattında...

Sergen Yalçın'dan son dakika Beşiktaş açıklaması 'İnşallah...'

Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir sayfa açan Beşiktaş, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda her geçen gün daha da eriyor.

Sergen Yalçın'dan son dakika Beşiktaş açıklaması 'İnşallah...'

Kara Kartal, 2. haftada Göztepe karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet dışında 3 puan yüzü görmedi. 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Beşiktaş'ta futbolcular tarihe geçti.

Sergen Yalçın'dan son dakika Beşiktaş açıklaması 'İnşallah...'

Taraftarların da kulübe ve teknik heyete tepkisi çığ gibi büyüyor.

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