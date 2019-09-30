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Galatasaraylı eski yıldız korkunç bir şekilde sakatlandı! Bacağına krampon girdi

Sakatlıklar sporun doğasında var. İşte onlardan biri daha. Bir dönem Galatasaray forması giyen, sarı-kırmızılıların büyük umutlar beslediği ancak beklediğini bulamadığı o isim, takımının maçında feci bir şekilde sakatlandı. Bunu yaşayan ilk kişi tabi ki o değil... Birazdan göreceğiniz bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... İşte spor tarihinin yaşanan en kötü sakatlıkları.

30.09.2019 17:29 - Son Güncelleme: 30.09.2019 17:39
Galatasaraylı eski yıldız korkunç bir şekilde sakatlandı! Bacağına krampon girdi

Spor sakatlıkları, sporcuların korkulu rüyası. Hafif sakatlıklar dahi sorun yaratırken, yaşanan bu sakatlar yürekleri burkuyor. Sporun doğasında olan ancak sporcuların kariyerlerini bitirme noktasına gelen bu sakatlıklar arasında kırılan ayaklardan, yarılan kafalara kadar, bakmaya bile cesaret edemeyeceğiniz sakatlıklar yer alıyor.

İşte onlardan ilki.

Galatasaraylı eski yıldız korkunç bir şekilde sakatlandı! Bacağına krampon girdi

Galatasaray'ın eski futbolcularından Giovani dos Santos, takımı Club America'nın Meksika liginde Chivas'ı 4-1 yendiği maçta korkunç bir sakatlık geçirdi.

Galatasaraylı eski yıldız korkunç bir şekilde sakatlandı! Bacağına krampon girdi

BACAĞI SAHADA BIRAKTI

Giovani dos Santos, takımı Club America'nın Meksika liginde Chivas'ı 4-1 yendiği maçta geçirdiği sakatlıkla herkesi korkuttu.

Galatasaraylı eski yıldız korkunç bir şekilde sakatlandı! Bacağına krampon girdi

30 yaşındaki futbolcu, maçın 37. dakikasında rakip takım futbolcusu Antonio Briseno'nun dizine yaptığı sert müdahale sonrası acılar içinde yerde kaldı.

Galatasaraylı eski yıldız korkunç bir şekilde sakatlandı! Bacağına krampon girdi

Club America'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan dos Santos'un ameliyat olacağı ve daha sonrasında da 6 haftalık bir rehabilitasyon sürecinden geçeceği ifade edildi.

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