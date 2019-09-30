Galatasaraylı eski yıldız korkunç bir şekilde sakatlandı! Bacağına krampon girdi
Sakatlıklar sporun doğasında var. İşte onlardan biri daha. Bir dönem Galatasaray forması giyen, sarı-kırmızılıların büyük umutlar beslediği ancak beklediğini bulamadığı o isim, takımının maçında feci bir şekilde sakatlandı. Bunu yaşayan ilk kişi tabi ki o değil... Birazdan göreceğiniz bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... İşte spor tarihinin yaşanan en kötü sakatlıkları.
Spor sakatlıkları, sporcuların korkulu rüyası. Hafif sakatlıklar dahi sorun yaratırken, yaşanan bu sakatlar yürekleri burkuyor. Sporun doğasında olan ancak sporcuların kariyerlerini bitirme noktasına gelen bu sakatlıklar arasında kırılan ayaklardan, yarılan kafalara kadar, bakmaya bile cesaret edemeyeceğiniz sakatlıklar yer alıyor.
İşte onlardan ilki.