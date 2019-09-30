Galatasaraylı eski yıldız korkunç bir şekilde sakatlandı! Bacağına krampon girdi

Sakatlıklar sporun doğasında var. İşte onlardan biri daha. Bir dönem Galatasaray forması giyen, sarı-kırmızılıların büyük umutlar beslediği ancak beklediğini bulamadığı o isim, takımının maçında feci bir şekilde sakatlandı. Bunu yaşayan ilk kişi tabi ki o değil... Birazdan göreceğiniz bu sakatlıklar, görüntülere bakanların dahi kulaklarına kırılan kemik seslerini getiriyor... İşte spor tarihinin yaşanan en kötü sakatlıkları.

30.09.2019 17:29 - Son Güncelleme: 30.09.2019 17:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





