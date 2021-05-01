Sergen Yalçın'dan öğrencilerine kritik uyarı! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasının açılışında, Beşiktaş evinde ligin flaş ekiplerinden Hatayspor'u konuk ediyor. Sergen Yalçın ve öğrencileri şampiyonluk yolunda kazanarak sürprize yer vermemek için sahaya çıkacak. Hatayspor ise Avrupa iddiasını sürdürmek için puan ya da puanlar almak istiyor. Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı ekipte alarm ilan edilirken, Sergen Yalçın öğrencilerini tek tek cezalı duruma düşmemeleri için uyardı. İşte Beşiktaş - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park'ta Hatayspor'u konuk edecek. Süper Lig'in 38. haftasında Rizespor'u deplasmanda N'Koudou, Gökhan Töre ve Ghezzal'ın golleriyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, en yakın rakibi F.Bahçe'nin Alanyaspor deplasmanında berabere kalmasıyla puan farkını 5'e yükselttive zirvede arayı açtı. Bitime 4 hafta kala 5 puan farkla liderlik koltuğunda yer alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu maçı kazandığı takdirde, kalan 3 maçta toplayacağı 4 puanla şampiyonluğa ulaşacak.
ROSİER&NECİP DÖNÜYOR
Vodafone Park'ta Hatayspor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda Oğuzhan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic ve Gökhan Töre'nin sakatlıkları bulunuyor. Kamerunlu forvetin maç kadrosuna alınması çok düşük bir ihtimal olarak gösterilirken, Gökhan Töre ile ilgili son karar ise maç saatine doğru verilecek. Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Rosier ve Necip bugünkü karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Konuk ekipte Isaac Sackey ve Kamara cezalı, Selim Ilgaz sakat.
GÖKHAN TÖRE OYNAMAZSA FORVET N'KOUDOU
Beşiktaş'ta forvetteki isimler neredeyse her maç değişiyor. Santrfor Aboubakar sakatlığı nedeniyle yine yok, Larin kadroda ama tam hazır değil. Yalçın'ın son iki maçta forvette oynattığı Gökhan Töre'nin durumu ise kritik. Beşiktaş'ın başarılı teknik adamının Hatayspor maçında Larin'i yeniden kanatta tutup, Töre'nin yerine N'Koudou'yu forvete çekebileceği belirtildi.