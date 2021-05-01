Sergen Yalçın'dan öğrencilerine kritik uyarı! İşte Beşiktaş - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...

ROSİER&NECİP DÖNÜYOR

Vodafone Park'ta Hatayspor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda Oğuzhan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic ve Gökhan Töre'nin sakatlıkları bulunuyor. Kamerunlu forvetin maç kadrosuna alınması çok düşük bir ihtimal olarak gösterilirken, Gökhan Töre ile ilgili son karar ise maç saatine doğru verilecek. Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Rosier ve Necip bugünkü karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Konuk ekipte Isaac Sackey ve Kamara cezalı, Selim Ilgaz sakat.