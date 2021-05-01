Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! O isimler 11'e geri dönüyorlar
Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe, pazartesi günü evinde küme düşme potasındaki BB Erzurumspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül'ün cezası ve Mesut Özil'in beklenen performansı verememesi nedeniyle Emre Belözoğlu'nun 11'de değişiklik yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Kanarya, göreve sportif direktör Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmadan 4 galibiyet 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da MKE Ankaragücü ve Sivasspor'a takılmasıyla bir anda şampiyonluğun favorilerinden biri konumuna gelmişti.
Pazartesi günü Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk 11'de değişikliklere gidecek. Kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül'ün olmayacağı maçta, Nazım Sangare de sakatlığı nedeniyle fora giyemeyecek. Belözoğlu'nun sağ bek bölgesi için düşündüğü ilk isim Alanyaspor maçında da bu bölgeye çektiği Ozan Tufan...