RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! O isimler 11'e geri dönüyorlar

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe, pazartesi günü evinde küme düşme potasındaki BB Erzurumspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül'ün cezası ve Mesut Özil'in beklenen performansı verememesi nedeniyle Emre Belözoğlu'nun 11'de değişiklik yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

01.05.2021 10:10 - Son Güncelleme: 01.05.2021 10:31
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! O isimler 11'e geri dönüyorlar

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve 38. haftası geride kalan ligde lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de, Alanyaspor beraberliği moralleri bozdu.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! O isimler 11'e geri dönüyorlar

Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Kanarya, göreve sportif direktör Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmadan 4 galibiyet 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da MKE Ankaragücü ve Sivasspor'a takılmasıyla bir anda şampiyonluğun favorilerinden biri konumuna gelmişti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! O isimler 11'e geri dönüyorlar

38. haftada Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Alanyaspor karşısına çıkan Fenerbahçe, 45 dakikasını 10 kişi oynadığı mücadelede rakibine diş geçiremedi ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! O isimler 11'e geri dönüyorlar

Bu sonucun ardından lider Beşiktaş ile puan farkı yeniden 5'e çıkan Kanarya'da, teknik sorumlu Emre Belözoğlu umudunu kaybetmedi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! O isimler 11'e geri dönüyorlar

Pazartesi günü Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk 11'de değişikliklere gidecek. Kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül'ün olmayacağı maçta, Nazım Sangare de sakatlığı nedeniyle fora giyemeyecek. Belözoğlu'nun sağ bek bölgesi için düşündüğü ilk isim Alanyaspor maçında da bu bölgeye çektiği Ozan Tufan...