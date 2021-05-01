Cüneyt Çakır seneler sonra açıkladı: 40 yıldır bu anı bekliyorduk
Ülkemizi dünyada gururla temsil eden ve son olarak EURO 2020'de görev alacağı UEFA tarafından duyurulan Cüney Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisine konuştu. Çakır, en unutamadığı maçı da açıkladığı röportajında VAR ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. Çakır, 40 yıl beklediği gelişmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bizim için çok önemliydi. Uzun vadeli hedeflerimizin en önemli ilk adımıydı." dedi.
FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, TFF'nin TamSaha Dergisi'nin 198'inci sayısına açıklamalarda bulundu. EURO 2012'de 16 yıl, 2014'te ise 40 yıl sonra Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme başarısı gösteren FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, dünya arenasında isminin bilinmesinden daha gurur verici olanın ise "Türk Hakem" olarak adının geçmesi olduğunu ifade etti.
Cüneyt Çakır ile soru-cevap şeklinde yapılan röportaj şu şekilde;
Önce EURO 2012'de görev alarak 1996'dan sonra 16 yıllık bir hasreti sona erdirdiniz, ardından 2014 Dünya Kupası'nda düdük çalarak 40 yıllık bir özlemi daha bitirdiniz. EURO 2016, 2018 Dünya Kupası derken, hiç ara vermeden EURO 2020 finallerinde de sizi ve ekibinizi izleyeceğiz. Öncelikle bu görevlendirmeyi ilk duyduğunuzda neler hissettiğinizi, ekibinizle nasıl paylaştığınızı öğrenebilir miyiz?
"Tabii ki çok mutlu oldum. Başından beri hedefimiz başarıda sürekliliği yakalamaktı. 10 yıl önce ne söylediysek büyük bir gayretle gerçekleştirmeye çalıştık. Çok şükür Allah bugünü nasip etti. Üst üste beşinci turnuvamıza katılacağız. Biz artık bir ekipten ziyade bir aile gibiyiz. Çok büyük hedeflere beraber koştuk. Çok büyük başarılara beraber imza attık. Hep birlikte hep çok çalıştık. Bu haberi Riva'da, TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde üçümüz yan yanayken aldığımızda bir kez daha bu büyük gururu birlikte paylaşmanın keyfini yaşadık."
ÇALIŞMA, AZİM VE SÜKUNET
İlk sorudan da anlaşılacağı gibi Türk hakemliği çok uzun aralıklarla büyük turnuvalarda yer alabilirken, siz adeta bir maraton koşucusu gibi art arda büyük turnuvaların gediklisi oldunuz. Türkiye gibi hakemlerin hep bıçak sırtında olduğu bir ülkede yaşayıp uluslararası alanda böyle bir istikrar yakalamanın sırları nedir?
"Çok çalışmak... Hedefleri doğru belirlemek... Hedefe giden yoldaki basamakları sabırla, azimle çıkmak... Her gün yeni başlıyormuş gibi heyecanla öğrenmeye devam etmek. Bazen etrafta olan gürültü patırtıya aldırmadan sükûnetle yürümeyi becerebilmek..."
YOLUMUZDA İLERLİYORUZ
2012 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2014 ile 2018 Dünya Kupalarında üst üste yarı final yöneterek bir ilki başarma... Art arda beş büyük turnuva... Dünyada bu başarıya ulaşabilmiş kaç hakem var? Bu performansla 2022 Dünya Kupası'nı da hesaba katarsak neler söylemek istersiniz?
"Hiç bir zaman olduk demedik. 2012 yılında EURO 2012'ye katılma şansı yakaladığımızda sorulan soruya, "Henüz yolun başındayız. Hedefimiz 10 yıllık sürdürülebilir başarı. Türk hakemliğinin biz varken ve biz bayrağı devrettikten sonra uluslararası turnuvalarda sürekli görev alması için çabalayacağız" dedik. Vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu yolda ilerliyoruz. 16 sene, 40 sene beklemeler olmayacak artık dedik. Çok şükür hedeflerimize birer birer ulaşıyoruz. Türk hakemliğini dünyada kalıcı olarak söz sahibi yapabilmek için de bugün saha içinde, yarın da vakti geldiğinde saha dışında görev yaptığımız son güne kadar her şeyimizi vereceğiz. Halkımızın duaları hep yanımızda. Bizler onlara lâyık olmaya çalışıyoruz."
Bu yıl Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildiniz. Oysa birinci sıradaki Alman Felix Brych'ten daha fazla büyük turnuvalarda görev yapmış bir hakemsiniz. EURO 2020 finallerindeki performansınızla bu listenin ilk sırasında yer almak gibi bir hedefiniz var mı?
"Açıkçası o listedeki tüm hakemler çok önemli hakemler. O listede yer bulabilmek büyük bir gurur. Sıralamadan daha çok bu konuyla ilgilenmeyi tercih ediyorum. Biz nefesimiz yettiği, yönetmelikler müsaade ettiği sürece en iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."