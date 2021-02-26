Sergen Yalçın'dan farklı kadro! İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının 11'leri...
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip maç eksiği ile Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor. Şampiyonluk hedefleyen ve zirve mücadelesi veren siyah-beyazlılar evinde sürpriz yaşamak istemiyor. Maç öncesi Beşiktaş'ta Montero ve Cenk Tosun'un sakatlıkları can sıkarken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın farklı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Ghezzal'ın da kamp kadrosunda bulunmasına rağmen henüz hazır olmaması nedeniyle yedek soyunması bekleniyor. İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının muhtemel 11'leri...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'daki maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen siyah beyazlılar, bir maç eksikle 51 puanla G.Saray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor. Kartal bugün alacağı galibiyetle hem liderle arasındaki puan farkını eritmek hem de galibiyet serisini 3 maça çıkartarak şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor.
MONTERO & CENK YOK
Siyah-beyazlılarda sakat futbolcuların üçünden iyi haber geldi. G.Birliği maçında sakatlanan Ghezzal, takımla birlikte çalışmalara başladı. Cezayirli oyuncunun yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalan Rıdvan Yılmaz ile antrenmanda sakatlık geçiren Oğuzhan'ın tedavileri de sona erdi. Üç oyuncunun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Dizinde ödem tespit edilen Cenk Tosun ile tedavisi süren Montero ise kadroda yok.
N'SAKALA VE VIDA DÖNDÜ!
Beşiktaş'ta Sarı kart cezalısı olan Domagoj Vida ile kırmızı kart cezalısı olduğu için G.Birliği maçında forma giyeme- yen Fabrice N'Sakala, Denizlispor maçıyla siyahbeyazlı kadroya geri dönecek. İki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bugünkü müsabakada forma giyebilecek.