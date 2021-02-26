Sergen Yalçın'dan farklı kadro! İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının 11'leri...

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip maç eksiği ile Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor. Şampiyonluk hedefleyen ve zirve mücadelesi veren siyah-beyazlılar evinde sürpriz yaşamak istemiyor. Maç öncesi Beşiktaş'ta Montero ve Cenk Tosun'un sakatlıkları can sıkarken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın farklı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Ghezzal'ın da kamp kadrosunda bulunmasına rağmen henüz hazır olmaması nedeniyle yedek soyunması bekleniyor. İşte Beşiktaş - Denizlispor maçının muhtemel 11'leri...

26.02.2021 10:15 - Son Güncelleme: 26.02.2021 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





