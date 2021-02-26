Fenerbahçe dünya yıldızı ismin transferini bitiriyor! Mesut Özil devreye girdi
Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye yenilerek zirve mücadelesinde ağır yara alan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Önümüzdeki sezona ses getirecek isimlerle girme hazırlığı yapan sarı-lacivertli ekipte dünya yıldızı bir futbolcu için Mesut Özil devreye girdi. İşte transferin detayları...
26.02.2021 11:39
- Son Güncelleme: 26.02.2021 11:39
Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetle lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.
Sarı-lacivertliler, 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı kritik maçtan galibiyetle ayrılarak zirve iddiasını sürdürmek istiyor.
Kanarya'da dev derbinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
Özellikle sezon başında ve ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle çok konuşulan Fenerbahçe, sezon sonunda da adından sık sık söz ettirecek hamlelere imza atmaya hazırlanıyor.
Yeni sezon için birçok bölgeyi güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, önceliği savunma hattına verdi.