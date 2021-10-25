Sergen Yalçın’dan defansta sürpriz karar! İşte Beşiktaş’ın Galatasaray maçı 11’i...

Tecrübeli çalıştırıcı, orta alanda görev yapacak; Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira'dan ilk dakikadan itibaren oyunun hakimiyetini ele geçirmelerini istedi. Başarılı hoca, takımın hücum hattında yer alacak; Batshuayi, Ghezzal ve Larin'den de maç boyu rakip kaleyi şut yağmuruna tutmalarını istedi. Bu konuda bir dünya markası olan Alex Teixeira'yla da yakından ilgilenen Yalçın, Sambacı'ya bitirici vuruşlarını derbide göstermesi emrini verdi.