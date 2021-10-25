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Haberler Spor Fatih Terim hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i...

Fatih Terim hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler 10. haftanın kapanış maçı olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine çevrildi. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı veren iki takım zirve mücadelesinden kopmamak için galibiyet arıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'da Boey'in eksikliği sürerken, cezası biten Marcao'nun ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Dün taraftara açık antrenman yapan Galatasaray'da Fatih Terim'in oyuncularını tek tek uyardığı ve hata istemediği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçındaki muhtemel 11'i...

25.10.2021 09:53 - Son Güncelleme: 25.10.2021 09:53
Fatih Terim hata istemiyor! İşte Galatasaray’ın Beşiktaş maçı 11’i...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesinde öğrencileriyle mini bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, Siyah- Beyazlı ekip karşısında ilk düdükten, son ana kadar her top için mücadele etmeleri ve oyun disiplininden kopmamaları konusunda oyuncularına birtakım uyarılarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim hata istemiyor! İşte Galatasaray’ın Beşiktaş maçı 11’i...

"90 dakika boyunca panik yapmadan, sakin kalacağız" diyen Aslan'ın hocası, "Mücadeleyi 11 kişi tamamlamak çok önemli. Bu yüzden saha içinde yaşanabilecek olaylarda agresif olmayacağız" dedi.

Fatih Terim hata istemiyor! İşte Galatasaray’ın Beşiktaş maçı 11’i...

'MAÇIN ŞİFRESİ SABIRLI OYUN'
Özellikle öğrencilerinden sakin kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rakip ile diyaloğa girmeyeceğiz, oyundan eksilmeyeceğiz. Her ne olursa olsun sakinliğimizi daima koruyacağız. Evet, Vodafone Park'a galibiyet için gidiyoruz.

Fatih Terim hata istemiyor! İşte Galatasaray’ın Beşiktaş maçı 11’i...

Ama maçın şifresi bizim için sabırlı oyun olacak. Nasıl ki Lokomotiv Moskova karşısında bu şekilde kazandıysak Beşiktaş karşısında da en doğru anı bekleyeceğiz."

İŞTE GALATASARAY'IN BEŞİKTAŞ MAÇI 11'İ...

Fatih Terim hata istemiyor! İşte Galatasaray’ın Beşiktaş maçı 11’i...

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