Fatih Terim hata istemiyor! İşte Galatasaray’ın Beşiktaş maçı 11’i...

Ama maçın şifresi bizim için sabırlı oyun olacak. Nasıl ki Lokomotiv Moskova karşısında bu şekilde kazandıysak Beşiktaş karşısında da en doğru anı bekleyeceğiz."

İŞTE GALATASARAY'IN BEŞİKTAŞ MAÇI 11'İ...