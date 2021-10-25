Fatih Terim hata istemiyor! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler 10. haftanın kapanış maçı olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine çevrildi. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı veren iki takım zirve mücadelesinden kopmamak için galibiyet arıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'da Boey'in eksikliği sürerken, cezası biten Marcao'nun ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Dün taraftara açık antrenman yapan Galatasaray'da Fatih Terim'in oyuncularını tek tek uyardığı ve hata istemediği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçındaki muhtemel 11'i...
25.10.2021 09:53
- Son Güncelleme: 25.10.2021 09:53
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesinde öğrencileriyle mini bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, Siyah- Beyazlı ekip karşısında ilk düdükten, son ana kadar her top için mücadele etmeleri ve oyun disiplininden kopmamaları konusunda oyuncularına birtakım uyarılarda bulundu.