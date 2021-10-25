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Fenerbahçe'de şok tablo! Pereira'ya büyük tepki: Her hafta farklı kadro

Süper Lig'de Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarından üst üste mağlubiyetle ayrılarak ağır yara alan Fenerbahçe'de eleştiri okları Ali Koç ve Vitor Pereira'ya döndü. Özellikle kadro istikrarının sağlanamaması ve orta sahada Luiz Gustavo'nun partnerinin sürekli olarak değişmesi en çok eleştirilen konulardan oldu. İşte Fenerbahçe'nin 10 haftada çıktığı kadrolar...

25.10.2021 12:18 - Son Güncelleme: 25.10.2021 12:23
Fenerbahçe’de şok tablo! Pereira’ya büyük tepki: Her hafta farklı kadro

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'a 2-1'lik skorla yenilerek üst üste 2 haftayı mağlubiyetle kapattı. Bu yenilginin ardından eleştiri okları Vitor Pereira'ya yöneldi.

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Fenerbahçe’de şok tablo! Pereira’ya büyük tepki: Her hafta farklı kadro

Sarı Lacivertliler'de özellikle kadronun sürekli değişken olması ve orta sahada Luiz Gustavo'nun partnerinin sürekli değişmesi dikkat çeken noktalardan oldu.

Fenerbahçe’de şok tablo! Pereira’ya büyük tepki: Her hafta farklı kadro

Fanatik'in haberine göre Portekizli teknik adamın sık sık sakatlıklardan dolayı dert yanması ve kadronun sürekli değişkenlik göstermesi de hücum hattında Fenerbahçe'yi oldukça zor duruma düşürdü.

Fenerbahçe’de şok tablo! Pereira’ya büyük tepki: Her hafta farklı kadro

Yeni sezon başlangıcında da kalesini gole kapatarak bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin son haftalarda sürekli gol yemesi de dikkatlerden kaçmayan bir diğer nokta oldu.

Fenerbahçe’de şok tablo! Pereira’ya büyük tepki: Her hafta farklı kadro

İşte Süper Lig'de 10 hafta boyunca değişen kadrolarla Fenerbahçe 11'leri...

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