Fenerbahçe'de şok tablo! Pereira'ya büyük tepki: Her hafta farklı kadro
Süper Lig'de Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarından üst üste mağlubiyetle ayrılarak ağır yara alan Fenerbahçe'de eleştiri okları Ali Koç ve Vitor Pereira'ya döndü. Özellikle kadro istikrarının sağlanamaması ve orta sahada Luiz Gustavo'nun partnerinin sürekli olarak değişmesi en çok eleştirilen konulardan oldu. İşte Fenerbahçe'nin 10 haftada çıktığı kadrolar...
25.10.2021 12:18
- Son Güncelleme: 25.10.2021 12:23
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'a 2-1'lik skorla yenilerek üst üste 2 haftayı mağlubiyetle kapattı. Bu yenilginin ardından eleştiri okları Vitor Pereira'ya yöneldi.
Fanatik'in haberine göre Portekizli teknik adamın sık sık sakatlıklardan dolayı dert yanması ve kadronun sürekli değişkenlik göstermesi de hücum hattında Fenerbahçe'yi oldukça zor duruma düşürdü.
Yeni sezon başlangıcında da kalesini gole kapatarak bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin son haftalarda sürekli gol yemesi de dikkatlerden kaçmayan bir diğer nokta oldu.