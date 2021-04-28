Fenerbahçe'ye İsviçre'den sürpriz forvet! Transferde 7 rakip var

Sezon başında Samatta, Cisse, Ademi ve Valencia'yı kadrosuna katan ancak gol yollarında beklediği verimi alamayan Fenerbahçe; Ademi, Cisse ve Samatta ile yollarını ayırmanın planını yapıyor. Sadece Valencia ile devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekip golcü transferi için kollarını sıvadı. İsviçre'nin Young Boys ekibinde forma giyen bir ismin peşine düşen Fenerbahçe'nin bu transferde 7 rakibi olduğu öğrenildi.

28.04.2021 11:03 - Son Güncelleme: 28.04.2021 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





