RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'ye İsviçre'den sürpriz forvet! Transferde 7 rakip var

Sezon başında Samatta, Cisse, Ademi ve Valencia'yı kadrosuna katan ancak gol yollarında beklediği verimi alamayan Fenerbahçe; Ademi, Cisse ve Samatta ile yollarını ayırmanın planını yapıyor. Sadece Valencia ile devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekip golcü transferi için kollarını sıvadı. İsviçre'nin Young Boys ekibinde forma giyen bir ismin peşine düşen Fenerbahçe'nin bu transferde 7 rakibi olduğu öğrenildi.

28.04.2021 11:03 - Son Güncelleme: 28.04.2021 11:03
Fenerbahçe'ye İsviçre'den sürpriz forvet! Transferde 7 rakip var

Bu sezon santrafor konusunda beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'ye İsviçre'den sürpriz forvet! Transferde 7 rakip var

İsviçre Ligi'nde Young Boys formasıyla gol patlaması yaşayan Kamerunlu forvet Jean-Pierre Nsame'yi isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu yazıldı. İddialara göre Fenerbahçe dışında 7 kulübün daha Nsame için teklif ilettiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye İsviçre'den sürpriz forvet! Transferde 7 rakip var

Nsame'ye Fenerbahçe dışında talip olan takımların ise Fiorentina, Parma, Udinese, Newcastle, Southampton, West Ham, Celtic olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye İsviçre'den sürpriz forvet! Transferde 7 rakip var

Çıkan haberlere göre Young Boys kulübünün Nsame için belirlediği bonservis bedelinin 7 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye İsviçre'den sürpriz forvet! Transferde 7 rakip var

2017'de Servette'den Young Boys'a 900 bin euro transfer olan Nsame, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı toplam 38 maçta 25 gol 9 asist üreterek kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.