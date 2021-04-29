Galatasaray - Konyaspor maçı sonra Fatih Terim hakkında şok sözler: Ya tutarsa taktiği!

Etkisiz Emre Kılınç'ın yerine Emre Akbaba'yı soktu. Tek forvete geçip Mostafa'yı Babel ile değiştirdi. Konya gibi kapanan takımları üç şekilde açarsın: 1- Duran toplarla, 2- Şut atarak ve 3- Kanatlardan etkili ortalar yaparak. Bu G.Saray'a hareket getirdi ve baskı kurmasını sağladı. G.Saray'da en çok şut atan Babel ile fırsatçılığını ön plana çıkaran Emre Akbaba işbirliği G.Saray'ı şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Trabzon maçındaki gibi Emre Akbaba'nın Konya'ya attığı gol fırsatçılığının bir ürünüydü.