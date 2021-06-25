Sergen Yalçın'dan 12 isme onay 6 isme veto! İşte Beşiktaş'ın transfer listesi

DIEGO COSTA'NIN TRANSFERİNE KARŞI ÇIKTI!

Türkiye'nin haberine göre, siyah beyazlı yöneticiler bir süredir Atletico Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile temaslarda bulunuyordu. Sergen Yalçın ise Şampiyonlar Ligi'nde diri ve genç bir takıma sahip olmak istediğini belirterek İspanyol yıldızın transferine karşı çıktı.