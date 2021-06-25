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Sergen Yalçın'dan 12 isme onay 6 isme veto! İşte Beşiktaş'ın transfer listesi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yapılan anlaşma sonrası transfer çalışmaları hızlandı. Aboubakar'ın takımdan ayrılması, Ghezzal ve Rosier konusundaki belirsizliklerin de sürmesi nedeniyle transfer isteyen Yalçın, önüne sunulan listeden 12 isme onay verirken 6 ismi ise veto etti. İşte son dakika Beşiktaş haberinin detayları...

25.06.2021 15:12 - Son Güncelleme: 25.06.2021 15:12
Sergen Yalçın'dan 12 isme onay 6 isme veto! İşte Beşiktaş'ın transfer listesi

Beşiktaş'la sözleşme yenileyen Sergen Yalçın, sezon bitiminden sonra kaybedilen zamanı telafi etmek için harekete geçti. 48 yaşındaki çalıştırıcı geniş bir rapor sunarken, yönetimin de bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmaları değerlendirerek fikirlerini paylaştı.

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Sergen Yalçın'dan 12 isme onay 6 isme veto! İşte Beşiktaş'ın transfer listesi

DIEGO COSTA'NIN TRANSFERİNE KARŞI ÇIKTI!
Türkiye'nin haberine göre, siyah beyazlı yöneticiler bir süredir Atletico Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile temaslarda bulunuyordu. Sergen Yalçın ise Şampiyonlar Ligi'nde diri ve genç bir takıma sahip olmak istediğini belirterek İspanyol yıldızın transferine karşı çıktı.

Sergen Yalçın'dan 12 isme onay 6 isme veto! İşte Beşiktaş'ın transfer listesi

YÖNETİM HAK VERDİ!
Diego Costa'nın bonuslarla birlikte yıllık istediği 5 milyon euroluk ücretin çok fazla olduğunu dile getiren Sergen Yalçın'ın bu görüşü yönetim tarafından da haklı bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın transferini istediği ve istemediği futbolcular...

Sergen Yalçın'dan 12 isme onay 6 isme veto! İşte Beşiktaş'ın transfer listesi

İSTEDİKLERİ
Mame Diouf (Santrfor)

Sergen Yalçın'dan 12 isme onay 6 isme veto! İşte Beşiktaş'ın transfer listesi

M'Baye Niang (Santrfor)