Sergen Yalçın'dan 12 isme onay 6 isme veto! İşte Beşiktaş'ın transfer listesi
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yapılan anlaşma sonrası transfer çalışmaları hızlandı. Aboubakar'ın takımdan ayrılması, Ghezzal ve Rosier konusundaki belirsizliklerin de sürmesi nedeniyle transfer isteyen Yalçın, önüne sunulan listeden 12 isme onay verirken 6 ismi ise veto etti. İşte son dakika Beşiktaş haberinin detayları...
25.06.2021 15:12
- Son Güncelleme: 25.06.2021 15:12
DIEGO COSTA'NIN TRANSFERİNE KARŞI ÇIKTI!
Türkiye'nin haberine göre, siyah beyazlı yöneticiler bir süredir Atletico Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile temaslarda bulunuyordu. Sergen Yalçın ise Şampiyonlar Ligi'nde diri ve genç bir takıma sahip olmak istediğini belirterek İspanyol yıldızın transferine karşı çıktı.