Florya'da transfer zirvesi! Galatasaray'da Onyekuru ve Gedson Fernandes için geri sayım
Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesi sonrası transferler için geri sayım başladı. Terim'in Onyekuru ve Gedson Fernandes'i istemesi üzerine harekete geçen yönetim, iki ismi de PSV maçına yetiştirmek istiyor. Florya'da tecrübeli teknik adamla bir araya gelen Burak Elmas'ın Onyekuru ve Gedson Fernandes transferi için Monaco ve Benfica ile görüşmelerin hızlandırılmasına yönelik talimat verdiği öğrenildi.
25.06.2021 12:11
- Son Güncelleme: 25.06.2021 12:11
Galatasaray'ın transferdeki öncelikli hedefi, teknik direktör Fatih Terim'in yeniden kadrosunda görmek istediği eski yıldızlar...
24 yaşındaki Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru ile 22 yaşındaki Portekizli yıldız Gedson Fernandes, listenin en başında yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV Eindhoven maçlarına kadar bu oyuncuları kampa yetiştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, girişimleri hızlandırmış durumda.
Başkan Burak Elmas ve ekibi, pazartesi günü bu iki oyuncunun transferini resmiyete kavuşturup, Terim'e geri dönüş hediyesi vermeyi hedefliyor.
İKİSİ DE MAÇ PLANINDA VAR
Bu nedenle Monaco ve Benfica kulüpleriyle yapılan görüşmeler daha yoğun şekilde sürüyor. Sarı-Kırmızılılar her iki oyuncuyla da anlaşmış durumda.