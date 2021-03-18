Sergen Yalçın rekoru kovalıyor! Eğer Beşiktaş şampiyon olursa...
Süper Lig'de lider durumda bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Beşiktaş; sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde harika bir performans sergileyen siyah beyazlı ekip, bu hafta evinde ağırlayacağı Fenerbahçe derbisini de kazanırsa şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etmiş olacak. Beşiktaş'ın şampiyon olması durumunda Sergen Yalçın da bir ilki başararak adını kulüp tarihine yazdıracak.
18.03.2021 15:15
- Son Güncelleme: 18.03.2021 15:15
Süper Lig'de son olarak 2016-2017 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olan Beşiktaş, aradan geçen üç sezonun ardından yeniden şampiyonluk potasında yer alıyor.
Pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisinden galip ayrılma hesapları yapan Beşiktaş, bu maçı da kazanırsa büyük bir avantaj elde edecek. Sergen Yalçın için bu sezonun ayrı bir önemi daha var...
SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇMEK İSTİYOR!
Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, bu sezon şampiyon olup adını tarihe altın harflerle yazdırmak istiyor. Siyah beyazlılar en son Şenol Güneş yönetiminde iki sene üst üste şampiyon olma başarısı göstermişti.
Süper Lig tarihinde 15 kez şampiyon olan Beşiktaş, bu sezon da kupayı müzesine götürüp mutlu sona ulaşmak istiyor. Medipol Başakşehir'i mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Beşiktaş sezonu çifte kupayla noktalamanın hesaplarını yapıyor.
2009'DA MUSTAFA DENİZLİ BAŞARMIŞTI!
2008-2009 sezonunda Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Mustafa Denizli, siyah beyazlıları hem lig şampiyonu hem de kupa şampiyonu yapmıştı.