Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi alarm! Fatih Terim tek tek uyardı

40. RANDEVU

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 6 defa mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 89 golüne, Rize ekibi 37 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.