Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi alarm! Fatih Terim tek tek uyardı
Süper Lig'in 31'inci haftasında evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da zorlu Hatayspor deplasmanı öncesi alarm verildi. Teknik direktör Fatih Terim kart ceza sınırında bulunan 4 ismi özel olarak uyarırken, bu maçta dikkatli olmalarını ve Hatayspor maçında cezalı duruma düşmemelerini istedi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 61 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 31 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.
40. RANDEVU
Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 6 defa mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 89 golüne, Rize ekibi 37 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 58 golle, 62 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.