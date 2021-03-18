Bugünkü
Takvim

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi alarm! Fatih Terim tek tek uyardı

Süper Lig'in 31'inci haftasında evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da zorlu Hatayspor deplasmanı öncesi alarm verildi. Teknik direktör Fatih Terim kart ceza sınırında bulunan 4 ismi özel olarak uyarırken, bu maçta dikkatli olmalarını ve Hatayspor maçında cezalı duruma düşmemelerini istedi. İşte detaylar...

18.03.2021 15:42 - Son Güncelleme: 18.03.2021 15:42
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi alarm! Fatih Terim tek tek uyardı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 61 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 31 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi alarm! Fatih Terim tek tek uyardı

40. RANDEVU
Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 6 defa mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 89 golüne, Rize ekibi 37 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi alarm! Fatih Terim tek tek uyardı

SAHASINDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, ligde sahasında son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Bu müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 11 maçta 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi alarm! Fatih Terim tek tek uyardı

İÇ SAHA KARNESİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu mücadelelerde 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Aslan 33 gol atarken, 9 gol yedi. Sarı-kırmızılılar evinde son olarak Sivasspor ile oynadı ve 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi alarm! Fatih Terim tek tek uyardı

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 58 golle, 62 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.