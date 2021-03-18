Bugünkü
Takvim

Erol Bulut'un kararı pahalıya patladı! Fenerbahçe'de şoke eden Pelkas gerçeği

Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın sol kanatta görevlendirilmesi taraftarın büyük tepkisini çekmişti. Gerçek mevkisi 10 numara olan Yunan yıldızı sol kanatta görevlendiren Erol Bulut, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. İşte Dimitris Pelkas'la ilgili şoke eden o gerçek...

18.03.2021 12:16 - Son Güncelleme: 18.03.2021 12:16
Erol Bulut'un kararı pahalıya patladı! Fenerbahçe'de şoke eden Pelkas gerçeği

Fenerbahçe'de Yunan yıldız Dimitris Pelkas, iyi performansına rağmen bir türlü 10 numara pozisyonunda düzenli olarak yer bulamıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Erol Bulut'un kararı pahalıya patladı! Fenerbahçe'de şoke eden Pelkas gerçeği

İlk önce Ozan'ın bu bölgede kullanılmasıyla sola çekilen 27 yaşındaki oyuncu, ardından Mert Hakan ve Mesut gibi isimlerin forvet arkasında görevlendirilmesi dolayısıyla sevdiği pozisyondan uzak kaldı.

Erol Bulut'un kararı pahalıya patladı! Fenerbahçe'de şoke eden Pelkas gerçeği

Ligde 21 maçın 8'inde 10 numarada başlayan Pelkas, 13 karşılaşmada kanada hapsedildi. Sabah'ın derlediği habere göre; Kanarya, Pelkas'ın 10 numara başladığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 19 puan topladı.

Erol Bulut'un kararı pahalıya patladı! Fenerbahçe'de şoke eden Pelkas gerçeği

TRABZON'DA 10 NUMARAYA GEÇİNCE...
Bununla birlikte Trabzon deplasmanına solda başlayan Yunun oyuncu, Mesut'un çıkmasının ardından geçtiği 10 numarada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Erol Bulut'un kararı pahalıya patladı! Fenerbahçe'de şoke eden Pelkas gerçeği

Pelkas'ın kanatlarda başladığı maçların istatistiği ise hayli ilginç... Ligde oynadığı 29 mücadelede 7 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5'ine Pelkas'ı kanatta başlattı.