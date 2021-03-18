Erol Bulut'un kararı pahalıya patladı! Fenerbahçe'de şoke eden Pelkas gerçeği

Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın sol kanatta görevlendirilmesi taraftarın büyük tepkisini çekmişti. Gerçek mevkisi 10 numara olan Yunan yıldızı sol kanatta görevlendiren Erol Bulut, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. İşte Dimitris Pelkas'la ilgili şoke eden o gerçek...

18.03.2021 12:16 - Son Güncelleme: 18.03.2021 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





