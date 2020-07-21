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2 sezondur hüsrana uğrayan Fenerbahçe'den ayrılanlar alev alev! Hepsi birer birer şov yaptı

Son 2 sezondur tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe son olarak Süper Lig'in 33.haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sezon başında ve devre arasında gelen isimlerden bir türlü katkı sağlayamayan sarı-lacivertlilerden yetersiz oldukları gerekçesiyle gönderilen pek çok isim başarıdan başarıya koşuyor. O gönderilen isimlerin başında ise Mathieu Valbuena, Mehmet Topal ve Martin Skrtel geliyor. Mehmet Topal ile Skrtel, Medipol Başakşehir ile Süper Lig, Fransız oyuncu Valbuena ise Yunanistan'da Olympiakos ile şampiyonluk sevinci yaşadı. İşte detaylar....

21.07.2020 11:56 - Son Güncelleme: 21.07.2020 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





