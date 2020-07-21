Haberler Galeri Spor 2 sezondur hüsrana uğrayan Fenerbahçe'den ayrılanlar alev alev! Hepsi birer birer şov yaptı

2 sezondur hüsrana uğrayan Fenerbahçe'den ayrılanlar alev alev! Hepsi birer birer şov yaptı

Son 2 sezondur tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe son olarak Süper Lig'in 33.haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sezon başında ve devre arasında gelen isimlerden bir türlü katkı sağlayamayan sarı-lacivertlilerden yetersiz oldukları gerekçesiyle gönderilen pek çok isim başarıdan başarıya koşuyor. O gönderilen isimlerin başında ise Mathieu Valbuena, Mehmet Topal ve Martin Skrtel geliyor. Mehmet Topal ile Skrtel, Medipol Başakşehir ile Süper Lig, Fransız oyuncu Valbuena ise Yunanistan'da Olympiakos ile şampiyonluk sevinci yaşadı. İşte detaylar....

21.07.2020 11:56 - Son Güncelleme: 21.07.2020 11:56
2 sezondur hüsrana uğrayan Fenerbahçe'den ayrılanlar alev alev! Hepsi birer birer şov yaptı

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele sarı lacivertlilerin 2-0'lık mağlubiyeti ile sonuçlanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 sezondur hüsrana uğrayan Fenerbahçe'den ayrılanlar alev alev! Hepsi birer birer şov yaptı

Maç sonrasında kırmızı kart gören Vedat Muriqi çokça eleştirilirken, oyuncuların formsuz ve isteksiz tavrı da taraftarları adeta çıldırtmıştı.

2 sezondur hüsrana uğrayan Fenerbahçe'den ayrılanlar alev alev! Hepsi birer birer şov yaptı

Bu sezon kanatlar Garry Rodrigues - Deniz Türüç ikilisinden verim alamayan Kanarya, orta sahada da etkili olamayınca gol yollarında etkisiz kalınmıştı.

2 sezondur hüsrana uğrayan Fenerbahçe'den ayrılanlar alev alev! Hepsi birer birer şov yaptı

GÖNDERİLENLER ŞOV YAPTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynadığı süre zarfında eleştirilen bir diğer isimler, mevcut kadroda bulunanlar olmuştu.

2 sezondur hüsrana uğrayan Fenerbahçe'den ayrılanlar alev alev! Hepsi birer birer şov yaptı

Sarı lacivertliler, 2018-19 sezonunu 6. sırada sonlandırırken, gönderilenlerin dudak uçuklatan gol - asist rakamları herkesi şaşırttı ve 'hata kimde?' sorusunu sordurttu. İşte o rakamlar...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sergen Yalçın raporunu Beşiktaş yönetimine sundu! İşte Beşiktaş'ın transfer listesi | Beşiktaş transfer haberleri
Sergen Yalçın raporunu Beşiktaş yönetimine sundu! İşte Beşiktaş'ın transfer listesi | Beşiktaş transfer haberleri