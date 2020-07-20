Haberler Galeri Spor Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer savaşına sokmuştu! Mert Hakan formayı giyip pozu böyle vermiş

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer savaşına sokmuştu! Mert Hakan formayı giyip pozu böyle vermiş

Galatasaray formalı bu ufaklığı şimdilerde neredeyse her gün konuşuyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer karşı karşıya getiren Mert Hakan Yandaş'ın çocuk yaşlarda Galatasaray taraftarı olduğu ortaya çıktı. Başta bu fotoğraf ve futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.