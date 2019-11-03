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Ayağı feci şekilde kırıldı! Cenk Tosun'un takım arkadaşı Andre Gomes...

Everton'dan Andre Gomes'in, Tottenham karşısında ayağı kırıldı. Heung-Min Son yaşanan sakatlık sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı. Cenk Tosun sakatlığın kötülüğünü görür görmez, Andre Gomes'in dönen bileğini görmemesi için üstüne kapanıp teselli etti. Pozisyonun ardından kırmızı kart gören Heung-Min Son, Andre Gomes'in ayağını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

03.11.2019 22:13 - Son Güncelleme: 03.11.2019 22:22
Ayağı feci şekilde kırıldı! Cenk Tosun'un takım arkadaşı Andre Gomes...

Premier Ligin 11. hafta karşılaşmasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Ayağı feci şekilde kırıldı! Cenk Tosun'un takım arkadaşı Andre Gomes...

Maçın 79. dakikasında Everton forması giyen Andre Gomes'in Heung-Min Son müdahalesiyle ayağı kırıldı.

Ayağı feci şekilde kırıldı! Cenk Tosun'un takım arkadaşı Andre Gomes...

Gomes yerde acı içinde kıvranırken, önce herkes ne olduğunu anlamadı.

Ayağı feci şekilde kırıldı! Cenk Tosun'un takım arkadaşı Andre Gomes...

Cenk Tosun sakatlığın kötülüğünü görür görmez, Andre Gomes'in dönen bileğini görmemesi için üstüne kapanıp teselli etti.

Ayağı feci şekilde kırıldı! Cenk Tosun'un takım arkadaşı Andre Gomes...
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