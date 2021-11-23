TFF ile Galatasaray arasındaki görüşme sona erdi! Nihat Özdemir ve Burak Elmas'tan açıklamalar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray Kulübü arasında yapılan görüşmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "TFF ile Galatasaray arasındaki ilişkileri en iyi noktaya getirmek durumundayız" ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da "Her kulübe, her kişiye eşit adalet, eşit takdir hakları ve eşit cezalar, ana prensip" dedi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmeye Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Ali Polat Bengiserp ve Galatasaray Kulübü Dijital A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Elif Uzuner katıldı.
NİHAT ÖZDEMİR: TFF İLE GALATASARAY ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ EN İYİ NOKTAYA GETİRMEK DURUMUNDAYIZ
Görüşmenin ardından ilk olarak söz alan TFF Başkanı Nihat Özdemir, federasyon olarak Galatasaray ile ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Elmas ile derbi dahil birçok konuyu konuştuklarını aktaran Özdemir, "Derbi maçından evvel başkan Burak Elmas'ı aradım. Kendisine, TFF ile Galatasaray'ın ilişkileri arasında sıkıntılar olduğunu söyledim. Dolayısıyla maçtan sonra ya Salı ya da Çarşamba günü toplantı yapmayı arzuladık. Sayın başkan da maçtan sonra toplantı yapılabileceğini söyledi. Galatasaray – Fenerbahçe derbisi oynandı ve sonra başkan düzenlediği basın toplantısında federasyona gideceğini söyledi. Bunu duyduktan sonra kendisine Salı günü federasyonda olacağımı belirten bir mesaj attım ve başkan da bu mesaja geri dönüş yaptı.
Bugün, kendisi ve yönetim kurulundaki iki arkadaşıyla federasyonumuzu ziyaret ettiler. Yalnız derbi maçını değil, TFF-Galatasaray ilişkilerini geleceğe nasıl taşıyabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Derbi maçını da detaylıca konuştuk. Konuşulan konularda bir noktaya vardık. Galatasaray, Türk futbolunun temel taşlarından biridir. Türk futbolu, Galatasaraysız olmaz. TFF ile Galatasaray arasındaki ilişkileri biz en iyi noktaya getirmek durumundayız. İnşallah ilişkilerimiz daha iyiye doğru giderek yolumuza beraber devam edeceğiz" dedi.
BURAK ELMAS: TÜRK FUTBOLUNUN ÇÖZÜMLERİ KONUSUNDA MASADA CİDDİ BİR İRADEMİZ OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİK
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF'nin kulüplerin istediği değişikliklere olumlu cevaplar verdiğini söyleyerek, "Biz yaklaşık 6 aydır görevdeyiz. Türk futbolunun çözümleri konusunda Galatasaray'ın masada güçlü iradesi olacağını baştan söylemiştik. Bu, bugün için de geçerli. Geldiğimizden bu yana Türk futbolunun değerini yükseltmek için ciddi bir çalışma yapılıyor.