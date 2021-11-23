TFF ile Galatasaray arasındaki görüşme sona erdi! Nihat Özdemir ve Burak Elmas’tan açıklamalar...

NİHAT ÖZDEMİR: TFF İLE GALATASARAY ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ EN İYİ NOKTAYA GETİRMEK DURUMUNDAYIZ

Görüşmenin ardından ilk olarak söz alan TFF Başkanı Nihat Özdemir, federasyon olarak Galatasaray ile ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Elmas ile derbi dahil birçok konuyu konuştuklarını aktaran Özdemir, "Derbi maçından evvel başkan Burak Elmas'ı aradım. Kendisine, TFF ile Galatasaray'ın ilişkileri arasında sıkıntılar olduğunu söyledim. Dolayısıyla maçtan sonra ya Salı ya da Çarşamba günü toplantı yapmayı arzuladık. Sayın başkan da maçtan sonra toplantı yapılabileceğini söyledi. Galatasaray – Fenerbahçe derbisi oynandı ve sonra başkan düzenlediği basın toplantısında federasyona gideceğini söyledi. Bunu duyduktan sonra kendisine Salı günü federasyonda olacağımı belirten bir mesaj attım ve başkan da bu mesaja geri dönüş yaptı.