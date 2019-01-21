Serdar Aziz'in menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderilecek olan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, bir televizyon programına oyuncusunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Canatar Fenerbahçe ile Serdar Aziz'in resmen görüştüğünü açıkladı.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 09:43:52 Güncelleme: 09:46:13
GALATASARAY'DAN İZİN ALDIM
Albayrak'a "Sezon başında aldığımız teklifleri devre arasında almamız zor dedim. Avrupa'dan teklifin zor olacağını söyledim." Türkiye içi görüşmeler için Galatasaray yönetiminden izin istedim. İzin verdiler. 'Tamam, Türkiye içinde çalışabilirsin' dediler. Ve Türkiye içi görüşmelere başladım. Bu zaten ortada olan bir durum
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