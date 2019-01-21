GaleriSpor

Serdar Aziz'in menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve takımdan gönderilecek olan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, bir televizyon programına oyuncusunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Canatar Fenerbahçe ile Serdar Aziz'in resmen görüştüğünü açıkladı.

21 Ocak 2019 Pazartesi, 09:43:52 Güncelleme: 09:46:13
Serdar Aziz'in menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar Beyaz Futbol programına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulayan Canatar, Serdar Aziz ile Ersun Yanal'ın görüştüğünü de söyledi.

İşte Haluk Canatar'ın açıklamaları;

Serdar Aziz'in menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı

"Sivasspor maçından sonra Galatasaray yönetimi beni aradı. Daha sonrasında buluştuk ve bana kulüp bulmam söylendi. Serdar Aziz'e bilgi verdim. O da tatilini yarıda kesti. Serdar Aziz bana "Kimseyle görüşmeyelim. Önce ben hocamla görüşeyim. Ne hata yaptığımı bileyim" dedi."

Serdar Aziz'in menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı

KARARA SAYGI DUYMAK LAZIM
Bildiğiniz Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda Serdar'a kulüp bulunmasını istemişti. Serdar da önce hocayla görüşmek istedi. Serdar Aziz, Fatih Hoca ile görüştü.

Serdar Aziz'in menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı

Fatih Hoca demiş işte daha önceden de 1 maçta böyle oynayamama durumu olmuştu zannediyorum ki Göztepe maçıydı galiba bir de Sivas maçı olunca hocanın tasarrufuna da saygı duymak lazım.

Serdar Aziz'in menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı

GALATASARAY'DAN İZİN ALDIM
Albayrak'a "Sezon başında aldığımız teklifleri devre arasında almamız zor dedim. Avrupa'dan teklifin zor olacağını söyledim." Türkiye içi görüşmeler için Galatasaray yönetiminden izin istedim. İzin verdiler. 'Tamam, Türkiye içinde çalışabilirsin' dediler. Ve Türkiye içi görüşmelere başladım. Bu zaten ortada olan bir durum

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'ye Demba Ba teklifi
Fenerbahçe'ye Demba Ba teklifi