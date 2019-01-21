Serdar Aziz'in menajeri Fenerbahçe'yi resmen açıkladı

"Sivasspor maçından sonra Galatasaray yönetimi beni aradı. Daha sonrasında buluştuk ve bana kulüp bulmam söylendi. Serdar Aziz'e bilgi verdim. O da tatilini yarıda kesti. Serdar Aziz bana "Kimseyle görüşmeyelim. Önce ben hocamla görüşeyim. Ne hata yaptığımı bileyim" dedi."