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Serdar Ali Çelikler'den hakem Mustafa Savranlar'a ağza alınmayacak sözler!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek zirvede hata yapmadı. Karşılaşma sonrasında bir dijital medya platformunda konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, maçın yardımcı hakemi Mustafa Savranlar'ın eşi hakkında iğrenç ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 00:43 Güncelleme 27 Şubat 2024, 00:47
Serdar Ali Çelikler’den hakem Mustafa Savranlar’a ağza alınmayacak sözler! 1

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek zirvede hata yapmadı. Karşılaşma sonrasında bir dijital medya platformunda konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, maçın yardımcı hakemi Mustafa Savranlar'ın eşi hakkında iğrenç ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Serdar Ali Çelikler’den hakem Mustafa Savranlar’a ağza alınmayacak sözler! 2

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Serdar Ali Çelikler’den hakem Mustafa Savranlar’a ağza alınmayacak sözler! 3

RAMS Park'ta 45 binden fazla taraftarının önünde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım, 12. dakika Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

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