Serdar Ali Çelikler'den hakem Mustafa Savranlar'a ağza alınmayacak sözler!

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Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek zirvede hata yapmadı. Karşılaşma sonrasında bir dijital medya platformunda konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, maçın yardımcı hakemi Mustafa Savranlar'ın eşi hakkında iğrenç ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...