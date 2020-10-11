Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! İşte Türkiye'nin Rusya maçı 11'i
UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda yer alan Türkiye, gruptaki üçüncü karşılaşmasında Rusya'ya konuk oluyor. İlk iki maçtan sadece 1 puan çıkaran Türkiye, son olarak hazırlık maçında Almanya'ya adeta kök söktürmüştü. Şenol Güneş yönetimindeki A Millilerin tek hedefi 3 puan. Şenol Güneş'in sürpriz bir kararla Almanya maçında yıldızlaşan Efecan'ı 11'e koyacağı öğrenildi. İşte Rusya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri...
UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda yer alan Türkiye üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Rusya ile karşılaşıyor. Başkent Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ay-yıldızılar, grubunda daha önce Macaristan'a Sivas'ta 1-0 yenilirken, Sırbistan ile rakip sahada golsüz berabere kalmıştı. Rakip Rusya ise 6 puanla lider. Macaristan 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Türkiye ve Sırbistan'ın 1'er puanları bulunuyor.