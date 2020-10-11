Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! İşte Türkiye'nin Rusya maçı 11'i

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda yer alan Türkiye üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Rusya ile karşılaşıyor. Başkent Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ay-yıldızılar, grubunda daha önce Macaristan'a Sivas'ta 1-0 yenilirken, Sırbistan ile rakip sahada golsüz berabere kalmıştı. Rakip Rusya ise 6 puanla lider. Macaristan 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Türkiye ve Sırbistan'ın 1'er puanları bulunuyor.