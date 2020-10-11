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Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! İşte Türkiye'nin Rusya maçı 11'i

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda yer alan Türkiye, gruptaki üçüncü karşılaşmasında Rusya'ya konuk oluyor. İlk iki maçtan sadece 1 puan çıkaran Türkiye, son olarak hazırlık maçında Almanya'ya adeta kök söktürmüştü. Şenol Güneş yönetimindeki A Millilerin tek hedefi 3 puan. Şenol Güneş'in sürpriz bir kararla Almanya maçında yıldızlaşan Efecan'ı 11'e koyacağı öğrenildi. İşte Rusya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri...

11.10.2020 12:20 - Son Güncelleme: 11.10.2020 12:20
Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! İşte Türkiye'nin Rusya maçı 11'i

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda yer alan Türkiye üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Rusya ile karşılaşıyor. Başkent Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ay-yıldızılar, grubunda daha önce Macaristan'a Sivas'ta 1-0 yenilirken, Sırbistan ile rakip sahada golsüz berabere kalmıştı. Rakip Rusya ise 6 puanla lider. Macaristan 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Türkiye ve Sırbistan'ın 1'er puanları bulunuyor.

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Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! İşte Türkiye'nin Rusya maçı 11'i

SLOVEN JUG YÖNETECEK
Hazırlık maçında Almanya'ya karşı 3 kez geri düşmesine rağmen maçtan 3-3 ile ayrılan ay-yıldızlılar, güçlü rakibine kök söktürdü. 'Bizim Çocuklar' Rusya maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! İşte Türkiye'nin Rusya maçı 11'i

Kritik müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında Macaristan'ı konuk edecek. Milliler, 14 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda gruptaki 4. maçında Sırbistan'ı ağırlayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! İşte Türkiye'nin Rusya maçı 11'i

TÜRKİYE

MERT GÜNOK

Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! İşte Türkiye'nin Rusya maçı 11'i

ZEKİ ÇELİK

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