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İşte Marcao - Halil Dervişoğlu olayının perde arkası! Galatasaray'ın yıldızı tokat attı mı?
İşte Marcao - Halil Dervişoğlu olayının perde arkası! Galatasaray'ın yıldızı tokat attı mı?
Süper Lig'e verilen arada Galatasaray Florya'da Ümit Milli Takım ile karşılaştı. Karşılaşmada Marcao'nu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve yaşanan olayların ardından karşılaşmanın yarım kaldığı iddia edilmişti. Olayın perde arkası bugün ortaya çıktı.
11.10.2020 16:48
- Son Güncelleme: 11.10.2020 16:48
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, milli arayı değerlendirmek adına Ümit Milli Takım ile karşı karşıya gelmişti.
Florya'da oynanan karşılaşmanın 70. dakikada tamamlanması üzerine flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
MARCAO'DAN HALİL DERVİŞOĞLU'NA TOKAT İDDİASI
İddiaya göre Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao, Halil İbrahim Dervişoğlu'na tokat attı.
Bu olayın üstüne ise Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti ve bu sebepten ötürü mücadele 70. dakikada bitti.
Hem TFF hem de Galatasaray'ın resmi sitesinde karşılaşmanın yarıda kalmasından bahsedilmeden "Maç 0-0 tamamlanmıştır" ifadelerinin yer alması üzerine bu sefer de "Olayların üstü mü kapatılıyor" sorularını gündeme getirdi.