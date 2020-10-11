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Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şoke eden talep

Transfer döneminde adı Nice ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Belhanda'nın Galatasaray yönetiminin indirim talebini kabul etmemesi ve sarı-kırmızılı ekibi FIFA'ya şikayet etmesi kriz yaratmıştı. Belhanda'nın yönetimdne son isteği ise şaşkınlık yaratırken, sabırları da taşırdı.

11.10.2020 09:37 - Son Güncelleme: 11.10.2020 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





