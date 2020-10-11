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Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şoke eden talep

Transfer döneminde adı Nice ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Belhanda'nın Galatasaray yönetiminin indirim talebini kabul etmemesi ve sarı-kırmızılı ekibi FIFA'ya şikayet etmesi kriz yaratmıştı. Belhanda'nın yönetimdne son isteği ise şaşkınlık yaratırken, sabırları da taşırdı.

11.10.2020 09:37 - Son Güncelleme: 11.10.2020 09:37
Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şoke eden talep

Yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da yapılan veya yapılmayan hamleler tartışmaların odağı oldu.

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Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şoke eden talep

Sarı-kırmızılı takımın gözden çıkardığı ve yolları ayırmak istediği Younes Belhanda'nın takımda kalması kriz yarattı.

Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şoke eden talep

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'ın indirim beklediği Younes Belhanda'dan yönetimin sabrını taşıran bir talep geldi...

Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şoke eden talep

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada indirim talebini kabul etmeyen iki oyuncu olduğunu söylemişti.

Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şoke eden talep

Sarı-kırmızılı takım bu gelişme sonrası yaptığı resmi açıklamayla indirim talebini kabul etmeyen iki oyuncunun maaşlarının da %15 indirimli olarak yatırıldığını açıklamıştı.

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