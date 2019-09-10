Fenerbahçe'de yeni transfere şok! Ersun Yanal 4 ismin kalemini kırdı | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Lige güzel bir başlangıç yaparak 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe'de, yedek oyuncuların performansı endişe verdi. Milli arada Bursaspor ile hazırlık maçı yapan sarı-lacivertli ekipte yedeklerin performansını beğenmeyen Ersun Yanal'ın bazı isimlerin kalemini kırdığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de bu yıl ilk 11 yüzü görmesi beklenmeyen futbolcular...
10.09.2019 11:02
- Son Güncelleme: 10.09.2019 11:04
Geçen sezon devre arasında flaş transferler olarak kadroya katılan ancak sergiledikleri performansla eleştiri toplayan 4 isim ve yeni transfer olarak gelen o isme kesik şoku!
Maça ilk on birde başlayan Serdar yaptığı basit hatalarla tüm savunma kurgusunu bozarken Bursaspor'un ilk golünün de hazırlayıcısı (!) olan isimdi.
Tolgay Arslan da 83 dakika boyunca Emre, Gustavo, Ozan ve Tolga'nın olduğu orta sahada forma giyemeyeceğini gösterdi.
Gustavo'nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Sadık da stoper yokluğunda neden Jailson'un tercih edildiğini örnekleriyle anlattı!
Alper Potuk'un da bu üçlüden bir farkı yoktu. Ersun Yanal'ın sağ açıkta başlatıp oyun içinde pozisyonunu değiştirdiği Alper, 90 dakika boyunca varlık gösteremedi.