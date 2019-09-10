Fenerbahçe'de yeni transfere şok! Ersun Yanal 4 ismin kalemini kırdı | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Lige güzel bir başlangıç yaparak 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe'de, yedek oyuncuların performansı endişe verdi. Milli arada Bursaspor ile hazırlık maçı yapan sarı-lacivertli ekipte yedeklerin performansını beğenmeyen Ersun Yanal'ın bazı isimlerin kalemini kırdığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de bu yıl ilk 11 yüzü görmesi beklenmeyen futbolcular...

10.09.2019 11:02 - Son Güncelleme: 10.09.2019 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





