Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının 11'leri...
Süper Lig'de üst üste aldığı seri galibiyetlerle şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelen Beşiktaş, Ankaragücü engelini de geçerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maç öncesi Şenol Güneş kafasındaki 11'i belirledi. İşte Beşiktaş - Ankaragücü 11'leri...
28.04.2019 13:56
- Son Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak zirve yarışında yeniden iddialı hale gelen Beşiktaş, 30. haftada yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Şenol Güneş ilk peşinde
Haftaya lider giren Medipol Başakşehir'in üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanmayı bildi.
Beşiktaş, takımın başında dördüncü sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste galip gelmeyi amaçlıyor.
Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetiminde daha önce bu sezon dışında, göreve geldiği ilk sezon olan 2015-2016'da ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.