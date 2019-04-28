İşte Volkan Demirel gerginliğinin perde arkası! "Küme düşeceksiniz"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Volkan Demirel, Trabzonspor'un analizcisi ve Gökhan Kandemir'e yönelik, "Biz kendi derdimize düşmüşüz, kimse bizimle uğraşamaz. Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek." şeklinde konuşmuştu...