GaleriSpor

İşte Volkan Demirel gerginliğinin perde arkası! "Küme düşeceksiniz"

Dün akşam oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçından sonra sahadaki oyundan çok maç sonu Volkan Demirel'in yaptığı açıklamalar geceye damga vurdu. Maçın sonuna damga vuran Volkan Demirel - Gökhan Kandemir olayının perde arkası ortaya çıktı.

28.04.2019 14:42 - Son Güncelleme: 28.04.2019 14:42
İşte Volkan Demirel olayının perde arkası! Küme düşeceksiniz

Volkan Demirel'in sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü... Fenerbahçe -Trabzonspor mücadelesinin ardından sarı-lacivertli oyuncu Volkan Demirel'den flaş bir çıkış gelmişti.

İşte Volkan Demirel olayının perde arkası! Küme düşeceksiniz

Maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Volkan Demirel, Trabzonspor'un analizcisi ve Gökhan Kandemir'e yönelik, "Biz kendi derdimize düşmüşüz, kimse bizimle uğraşamaz. Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek." şeklinde konuşmuştu...

İşte Volkan Demirel olayının perde arkası! Küme düşeceksiniz

Olayın, hemen önünde gerçekleştiğini belirten Fenerbahçeli eski futbolcu Cem Karaca, yaşananları Radyospor'a anlattı:

İşte Volkan Demirel olayının perde arkası! Küme düşeceksiniz

"Volkan Demirel ile Gökhan Kandemir'in yaşadığı olay tam önümde gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünden Gökhan Kandemir'e yabancı cisim atıldı."

İşte Volkan Demirel olayının perde arkası! Küme düşeceksiniz

"Atılan yabancı cisim de çakmaktı. Tribünden atılan çakmak Gökhan Kandemir'in başını sıyırdı."


DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının 11'leri...
Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının 11'leri...