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Şenol Güneş'ten Fransız muhabire Trump ve Macron yanıtı! Neye uğradığını şaşırdı

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde Paris'te, Fransa ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Şenol Günel, alınan 1-1'lik beraberlin ardından açıklamalarda bulundu. Stade de France'da oynanan kritik maçı masaya yatıran A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme dair Fransız muhabirden gelen bir soruya adeta ibretlik bir yanıt verdi. İşte Şenol Güneş'in o yanıtı.

15.10.2019 10:56 - Son Güncelleme: 15.10.2019 11:02
Şenol Güneş'ten Fransız muhabire Trump ve Macron yanıtı! Neye uğradığını şaşırdı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında A Milli Takım, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Şenol Güneş'ten Fransız muhabire Trump ve Macron yanıtı! Neye uğradığını şaşırdı

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ses getiren o sözleri şu şekilde:

Şenol Güneş'ten Fransız muhabire Trump ve Macron yanıtı! Neye uğradığını şaşırdı

"LİDER OLMAK BİZİ SEVİNDİRDİ"

"Lider geldik, lider döndük güzel ama çok güçlü bir takıma karşı oynadık" diyen Güneş, "Bizden daha iyi oynadılar. Oyunu taşımaya çalıştık. Bu kadar emeğin karşılığı olarak bu beraberlik ve lider olmamız bizi sevindiriyor."

Şenol Güneş'ten Fransız muhabire Trump ve Macron yanıtı! Neye uğradığını şaşırdı

"İşimiz daha çok var. Tekrar bir final maçı yapacağız. Asıl İzlanda maçı şimdi final olacak. Arkamızda güçlü bir rakip var. En azından berabere kalmamız gerekiyor İzlanda ile. Önümüzdeki 1 ay o maça hazırlanacağız. 2 maçta 4 puan almak ve lider olmak güzel bir şey Fransa'ya karşı."

Şenol Güneş'ten Fransız muhabire Trump ve Macron yanıtı! Neye uğradığını şaşırdı

"ÇOK İYİ DESTEK VERDİLER"

"Arzu ettikleri şeyin bu olduğunu belirten Güneş, taraftarlarla ilgili, "Burada maça gelenler, Avrupa'nın her yerinden gelenler, iyi bir destek verdiler. Olağanüstü takımına destek veren Fransa taraftarını kapatmaya çalıştılar.""

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