Şenol Güneş'ten Fransız muhabire Trump ve Macron yanıtı! Neye uğradığını şaşırdı
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde Paris'te, Fransa ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Şenol Günel, alınan 1-1'lik beraberlin ardından açıklamalarda bulundu. Stade de France'da oynanan kritik maçı masaya yatıran A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme dair Fransız muhabirden gelen bir soruya adeta ibretlik bir yanıt verdi. İşte Şenol Güneş'in o yanıtı.
15.10.2019 10:56
- Son Güncelleme: 15.10.2019 11:02
DİĞER GALERİLER