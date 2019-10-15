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Fransız ve Alman gazetelerinden skandal benzetme! Fransa-Türkiye maçının Avrupa basınında yankıları

Ay-yıldızlıların, Fransa deplasmanında aldığı beraberliğin yankıları sürüyor. A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 H Grubu 8.maçında, son dünya şampiyonu Fransa ile karşı karşıya geldi. 2-0'ın rövanşında Fransa, 76.dakikada Olivier Grioud'nun golüyle güldü gülmesine ama millilerimiz 81.dakikada Kaan Ayhan ile deplasmandan 1 puanı kopardı. Mücadelenin son düdüğünün ardından Avrupa basınında maçın yankıları sürüyor. Özellikle Alman Bild'in asker selamını, Nazi'lere benzetmesi skandal yarattı.

15.10.2019 11:44 - Son Güncelleme: 15.10.2019 12:03
Fransız ve Alman gazetelerinden skandal benzetme! Fransa-Türkiye maçının Avrupa basınında yankıları

Euro 2020 elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız, Fransa ile karşı karşıya geldi.

Fransız ve Alman gazetelerinden skandal benzetme! Fransa-Türkiye maçının Avrupa basınında yankıları

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken gol perdesi maç sonuna doğru açıldı.

Fransız ve Alman gazetelerinden skandal benzetme! Fransa-Türkiye maçının Avrupa basınında yankıları

Mücadelenin 76. dakikasında Olivier Giroud kafa vuruşuyla Fransa takımını öne geçiren golü kaydetti.

Fransız ve Alman gazetelerinden skandal benzetme! Fransa-Türkiye maçının Avrupa basınında yankıları

Millilerimiz geriye düşmesine rağmen pes etmeyedi ve Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golle zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılarak turnuva kapılarını ardına kadar araladı..

Fransız ve Alman gazetelerinden skandal benzetme! Fransa-Türkiye maçının Avrupa basınında yankıları

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Fransız basınında mücadelenin yankıları başladı.

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