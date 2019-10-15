Fransız ve Alman gazetelerinden skandal benzetme! Fransa-Türkiye maçının Avrupa basınında yankıları

Ay-yıldızlıların, Fransa deplasmanında aldığı beraberliğin yankıları sürüyor. A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 H Grubu 8.maçında, son dünya şampiyonu Fransa ile karşı karşıya geldi. 2-0'ın rövanşında Fransa, 76.dakikada Olivier Grioud'nun golüyle güldü gülmesine ama millilerimiz 81.dakikada Kaan Ayhan ile deplasmandan 1 puanı kopardı. Mücadelenin son düdüğünün ardından Avrupa basınında maçın yankıları sürüyor. Özellikle Alman Bild'in asker selamını, Nazi'lere benzetmesi skandal yarattı.

15.10.2019 11:44 - Son Güncelleme: 15.10.2019 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





