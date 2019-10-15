Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler 'Sinirimi bozuyor...'

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 H Grubu'nda Fransa'yla, Paris'te 1-1 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası yolunda kritik bir virajı geçti. Lider olarak gittiği Fransa'den lider olarak dönen Ay-yıldızlılar büyük bir avantaj elde etti. Spor yorumcuları Milli Takımımızın altın değerindeki 1 puanını yorumladı. Eleştiri okları ise Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ı hedef aldı. İşte o yorumlar.

15.10.2019 09:38 - Son Güncelleme: 15.10.2019 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





