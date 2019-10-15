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Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler 'Sinirimi bozuyor...'

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 H Grubu'nda Fransa'yla, Paris'te 1-1 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası yolunda kritik bir virajı geçti. Lider olarak gittiği Fransa'den lider olarak dönen Ay-yıldızlılar büyük bir avantaj elde etti. Spor yorumcuları Milli Takımımızın altın değerindeki 1 puanını yorumladı. Eleştiri okları ise Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ı hedef aldı. İşte o yorumlar.

15.10.2019 09:38 - Son Güncelleme: 15.10.2019 09:42
Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler 'Sinirimi bozuyor...'

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Maçın ilk çeyreğine kadar her şey istediğimiz gibi gitti.
Sonrasında Fransa, ön alanda Griezmann başta olmak üzere kanatlardan Pavard, Coman ve Matuidi ile ceza sahamıza adete orta yağdırdılar.

Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler 'Sinirimi bozuyor...'

Göbekten de Sissoko ve Tolisso, Griezmann'a iyi servisler yaptı. Griezmann'ın kabus gibi şutları ile gerildik. Ön alanda hiç top tutamadık.

Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler 'Sinirimi bozuyor...'

Orta sahayı kalabalık tuttuk ama Mahmut, Okay, İrfancan ve Ozan top tutup öne doğru rakip için tehdit oluşturamayınca iyice geriye yaslanmak zorunda kaldık.

Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler 'Sinirimi bozuyor...'

Böyle olunca da rakip, orta alanda bir dirençle karşılaşıp, yorulmadan kalemize indi. Çok defansif bir orta saha ile Fransızlar karşısına çıkınca öne doğru gidemedik kısacası.

Ünlü yorumcudan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'a şok sözler 'Sinirimi bozuyor...'

İlk yarıda Mert Günok, 4 muhteşem kurtarış yaparak oyunu tutmayı başardı. İlk yarıda sadece çok iyi savunma yaparak gol yemeden soyunma odasına gitmeyi başardık. Yani planımız ilk yarı için tuttu.

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