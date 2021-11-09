Şenol Güneş'ten Fenerbahçe'de iddialarına yanıt: Bu aşamada...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayıracağı konuşulan Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında olduğu iddia edilen Şenol Güneş'ten açıklama geldi. Son olarak Milli Takımı çalıştıran tecrübeli hoca iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...
09.11.2021 16:09
- Son Güncelleme: 09.11.2021 16:09
Adı İstanbul ekipleriyle sıkça anılan fakat sessizliğini koruyan Şenol Güneş'ten özel açıklamalar geldi.
Şenol Güneş'e yakın isimlerden Hayrettin Hacısalihoğlu da, "Hoca, gerçekten çok yoruldu, Hocayı çok yordular, dinlenmeye ihtiyacı var. Ve dinleniyor.