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Haberler Spor Şenol Güneş'ten Fenerbahçe'de iddialarına yanıt: Bu aşamada...

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe'de iddialarına yanıt: Bu aşamada...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayıracağı konuşulan Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında olduğu iddia edilen Şenol Güneş'ten açıklama geldi. Son olarak Milli Takımı çalıştıran tecrübeli hoca iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

09.11.2021 16:09 - Son Güncelleme: 09.11.2021 16:09
Şenol Güneş’ten Fenerbahçe’de iddialarına yanıt: Bu aşamada...

Adı İstanbul ekipleriyle sıkça anılan fakat sessizliğini koruyan Şenol Güneş'ten özel açıklamalar geldi.

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Şenol Güneş’ten Fenerbahçe’de iddialarına yanıt: Bu aşamada...

Güneş, "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum.

Şenol Güneş’ten Fenerbahçe’de iddialarına yanıt: Bu aşamada...

Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum" diyen Şenol Güneş, "Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün' diyorlar.

Şenol Güneş’ten Fenerbahçe’de iddialarına yanıt: Bu aşamada...

Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok.

Şenol Güneş’ten Fenerbahçe’de iddialarına yanıt: Bu aşamada...

Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş’ten Fenerbahçe’de iddialarına yanıt: Bu aşamada...

Şenol Güneş'e yakın isimlerden Hayrettin Hacısalihoğlu da, "Hoca, gerçekten çok yoruldu, Hocayı çok yordular, dinlenmeye ihtiyacı var. Ve dinleniyor.

Şenol Güneş’ten Fenerbahçe’de iddialarına yanıt: Bu aşamada...

Fenerbahçe, Beşiktaş hatta Galatasaray sahada iyi sonuçlar alamayınca birileri sosyal medyada, gazetelerde ve TV'lerde hemen Şenol Hocanın ismini gündeme taşıyorlar. Trabzonspor da kötü sonuçlar alsa, Trabzonspor'da da Güneş'in ismi telaffuz edilmeye başlanacaktı" dedi. (Gazete Kuzey)

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