Mesut Özil için İstanbul’a geldiler! Fenerbahçe’ye resmi teklif

İşte Fatih Doğan'ın tüm açıklamaları:

Mesut Özil, Fenerbahçe'de bir türlü istediği performansı bulamadı. Aslında sadece performansı değil, iyi olmasına rağmen mutlu da olamıyor. Mesut Özil'in Pereira ile de yaşadığı sıkıntılar da var. Mesut Özil'i yeteri kadar kullanamayan bir Pereira var. Bu süreci biliyoruz.

