Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Türkiye'nin Andorra 11'i!

İstanbul'da oynadığı İzlanda maçı ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Türkiye, deplasmanda Andorra'nın konuğu oluyor. Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak maçı Türkiye kazanırsa, Fransa'nın olası bir puan kaybı durumunda grubu lider olarak tamamlayacak. Milli Takım'da mre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılmış ve bu isimlerin yerine genç futbolcular kadroya davet edilmişti. Güneş'in bu maçta birçok yeni isme şans vermeyi planladığı öğrenildi. İşte Türkiye'nin Andorra maçındaki muhtemel 11'i...

17.11.2019 14:23 - Son Güncelleme: 17.11.2019 14:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





