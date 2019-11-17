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Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Türkiye'nin Andorra 11'i!

İstanbul'da oynadığı İzlanda maçı ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Türkiye, deplasmanda Andorra'nın konuğu oluyor. Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak maçı Türkiye kazanırsa, Fransa'nın olası bir puan kaybı durumunda grubu lider olarak tamamlayacak. Milli Takım'da mre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılmış ve bu isimlerin yerine genç futbolcular kadroya davet edilmişti. Güneş'in bu maçta birçok yeni isme şans vermeyi planladığı öğrenildi. İşte Türkiye'nin Andorra maçındaki muhtemel 11'i...

17.11.2019 14:23 - Son Güncelleme: 17.11.2019 14:23
Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Türkiye'nin Andorra 11'i!

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında bugün deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Türkiye'nin Andorra 11'i!

Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Türkiye'nin Andorra 11'i!

FRANSA-ARNAVUTLUK
İzlanda ile berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Takım, grup liderliği için Andorra maçını kazanarak, Fransa'nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek.

Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Türkiye'nin Andorra 11'i!

22 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde yer alan ay-yıldızlı ekip, ikili averajda önde olduğu Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı halinde grubu lider tamamlayacak.

Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Türkiye'nin Andorra 11'i!

GOL SAYISINDA GERİDEYİZ
A y-yıldızlı ekip, 246'sı deplasmanda, 251'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 761 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.

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