EURO 2020'de Türklerin yıldızı parlayacak! İşte dünya devlerinin radarındaki isimler

KAAN AYHAN: Schalke

Almanya Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen ve kulübü ile 2022 yazına kadar sözleşmesi olan Kaan Ayhan ile Schalke yakından ilgileniyor. Genç ve dinamik futbolcular üzerine yeni bir proje başlatan Schalke, EURO 2020 sonrasında stoper tandemini iki Türk'e teslim edebilir; Ozan Kabak ve Kaan Ayhan