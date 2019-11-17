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EURO 2020'de Türklerin yıldızı parlayacak! İşte dünya devlerinin radarındaki isimler

Türkiye'nin EURO 2020'ye katılmayı garantilemesiyle birlikte gözler turnuvada forma giyecek Türk yıldızlarına çevrildi. Milli Takım'da forma giyen genç yıldızlarımız birçok Avrupa devinin radarına girerken, turnuva sonrası bu isimlerin büyük transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki EURO 2020 öncesi hangi takım, hangi milli futbolcumuzun transferi ile ilgileniyor? İşte o liste...

17.11.2019 14:42 - Son Güncelleme: 17.11.2019 14:42
EURO 2020'de Türklerin yıldızı parlayacak! İşte dünya devlerinin radarındaki isimler

Türkiye'nin EURO 2020'ye katılmayı garantilemesiyle birlikte gözler turnuvada forma giyecek Türk yıldızlarına çevrildi. Milli Takım'da forma giyen genç yıldızlarımız birçok Avrupa devinin radarına girerken, turnuva sonrası bu isimlerin büyük transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki EURO 2020 öncesi hangi takım, hangi milli futbolcumuzun transferi ile ilgileniyor? İşte o liste...

EURO 2020'de Türklerin yıldızı parlayacak! İşte dünya devlerinin radarındaki isimler

MERİH DEMİRAL: AC Milan, Man United
Juventus'ta forma şansı bulamayan Merih Demiral için AC Milan, Manchester United ve Arsenal ciddi şekilde devrede. EURO 2020 öncesi Juventus'un bırakmak istemediği Merih için talep edilen bonservis bedeli 50 milyon euro civarında.

EURO 2020'de Türklerin yıldızı parlayacak! İşte dünya devlerinin radarındaki isimler

OZAN TUFAN: Crystal Palace
Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalaması gündemde olan Ozan Tufan için İngiltere Premier Lig takımlarından Palace de ciddi şekilde devrede ve bonservisi elinde olan bir futbolcu için EURO 2020 kariyer fırsatı olacak.

EURO 2020'de Türklerin yıldızı parlayacak! İşte dünya devlerinin radarındaki isimler

KAAN AYHAN: Schalke
Almanya Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen ve kulübü ile 2022 yazına kadar sözleşmesi olan Kaan Ayhan ile Schalke yakından ilgileniyor. Genç ve dinamik futbolcular üzerine yeni bir proje başlatan Schalke, EURO 2020 sonrasında stoper tandemini iki Türk'e teslim edebilir; Ozan Kabak ve Kaan Ayhan

EURO 2020'de Türklerin yıldızı parlayacak! İşte dünya devlerinin radarındaki isimler

UMUT MERAŞ: Lille
Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de forma giyen Umut Meraş için EURO 2020 kariyerinin en büyük fırsatlarından biri olacak. Şenol Güneş'in A Milli Takım'daki değişilmezlerinden olan Umut Meraş ile Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille ilgileniyor ve Le Havre ile şimdiden görüşmeler başlandı.

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