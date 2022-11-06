Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendi! Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında nefes kesen bir derbi oynandı. Galatasaray sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Icardi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların tek golü ise Cenk Tosun'dan geldi. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
LEVENT TÜZEMEN - ÇARESİZ BIRAKTI
Galatasaray, taraftarıyla, hocasıyla ve futbolcularıyla derbiyi kazanmak için kafaca çok iyi hazırlanmış. Oyunun ilk dakikasından itibaren kontrolü ele geçirdiler, Beşiktaş'ın kanatlarına özellikle N'Koudou'ya hızlı atak yapacak geniş alanlar bırakmadılar. Maç boyunca önemli işler yapmayan Barış Alper, ilk 11'in riskli oyuncusuydu ama Icardi'nin ilk golünde topu kafa ile indiren isim oldu. Okan hocanın ısrarla "Kenardan arka direkte boşta bir Beşiktaşlı var ona dikkat edin" uyarılarına rağmen Cenk Tosun'un golü Galatasaray savunmasının dikkatsizliğinin göstergesiydi.
1-1'lik skor Galatasaray'ı oyun olarak frenledi ancak ikinci yarıda Rashica diye roket gibi bir oyuncu sahne aldı. Beşiktaş'ın sol tarafını sağdan attığı deparlar, yaptığı çalımlarla felç etti. O Rashica Galatasaray'ı hücuma taşıyan adam oldu, arkadaşlarının da Beşiktaş kalesinde çoğalmasını sağladı. Hatta Rashica savunmaya kadar geldi, top çıkardı. 1. dakikadan 90. dakikaya kadar aynı tempoyla, çalışkanlıkla ve aynı kazanma hırsıyla oynadı. Sacha Boey, İlk yarıda sanki kötü oynadı ama ikinci yarıda Rashica'dan sonra Galatasaray'ın en iyisiydi. Icardi, iki gole imza atarken arkadaşlarına şu mesajı verdi; "Beni artık tanıdınız, ben pozisyonlara hazırım. Yeter ki havadan ve yerden bana gollük pasları atın. Ben de servislerinizi asla geri çevirmem."
Galatasaray'ın ikinci yarıdaki müthiş oyunu karşısında Beşiktaş gerçekten çaresiz kaldı. Galatasaray belki iki tane attı ama Icardi ve Kerem'in şutlarında gole direkler izin vermedi. Okan hoca oyunun gidişatına göre doğru zamanda, doğru hamleler yaptı. Kerem, Dubois ve Berkan'ın girişleri Galatasaray orta sahasına dinamizm ve hücumlarına hızlılık getirdi. Bu galibiyet, Okan Buruk'un üzerindeki stresi de alacaktır ve kendisine yönelik baskıları da geri çekecektir.
TURGAY DEMİR - KOMEDİ!
Galatasaray daha bilinçli ataklar yaparken Kartal ilk bölümde sadece N'Koudou'nun kanadını kullandı ki, o da gününde değildi. Icardi gibi önemli bir golcüyü ceza sahası içinde topla buluşturursanız golü yersiniz. Hikaye bu kadar basit. Icardi'nin attığı iki golde de Beşiktaş savunması uyudu. Cenk Tosun'un golünde ise uyku sırası karşı taraftaydı. İkinci yarıda Galatasaraylı oyuncular daha çok isabetli pas yaptı, siyah-beyazlılar ise ikili mücadeleleri genellikle kazanmalarına rağmen ardından ayaklarındaki topu ya kötü kullandılar ya da rakibe hediye ettiler.
Öyle bir maçtı ki, 2-1'den sonra Cimbom üç-dört yapabilirdi. Buna karşılık Weghorst biraz dikkatli olsa Kartal sahadan galibiyetle ayrılabilirdi. İki kez boş kaleye atamadı, birinde Muslera yerdeydi, ikinci pozisyonda ise elindeki topu kaçırmıştı. Weghorst bu iki pozisyonu da harcayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.