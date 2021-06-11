Şenol Güneş kararını verdi! İşte Türkiye - İtalya maçı muhtemel 11'leri...

Milliler, toplam 27 maçtır yenilmeyen İtalya'nın bu serisini de bozmayı hedefleyecek. Daha önce 4 kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı ilk maçları kaybeden Türkiye, EURO 2020'de bu şanssızlığı da son vermek için mücadele edecek.