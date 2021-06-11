Şenol Güneş kararını verdi! İşte Türkiye - İtalya maçı muhtemel 11'leri...
EURO 2020'nin açılışında Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Final hedefiyle yola çıkan Milli Takım, ev sahibi ülkelerden İtalya karşısında iyi bir skor alarak turnuvaya güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Şenol Güneş yönetiminde Bizim Çocuklar maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Hedef 27 maçtır yenilmeyen İtalya'nın serisine son vermek. Karşılaşma öncesi Şenol Güneş ve İtalya'nın hocası Mancini kafalarındaki 11'leri belirledi. İşte detaylar...
Türkiye için bu gece tarih yeniden yazılacak. EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya konuk olacak A Milli Takım, ilkler için sahaya çıkacak. Tarihinde İtalya'ya karşı galibiyeti bulunmayan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk zaferini almaya çalışacak. Şenol Güneş'in öğrencileri, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynadığı 8 büyük turnuva maçının 6'sını kazanan, 2'sinden beraberlikle ayrılan Gök Mavililer'e ilk yenilgisini tattırmanın planlarını yapacak.
A Milli Takım, İtalya'ya karşı son maçını 15 Kasım 2006'da oynadı. Bergamo'daki özel maçta ayyıldızlı ekibimiz, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlılar, İtalya ile bugün oynayacağı maçla tarihinde 593. kez sahaya çıkacak. Ekibimiz, 98 yıllık tarihinde 592 maç oynarken; 1'i hükmen 226 galibiyet, 142 beraberlik, 224 yenilgi yaşadı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN 77. MAÇI
Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 77. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 23'ü özel 76 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 120 gol atarken, kalesinde 74 gole engel olamadı.