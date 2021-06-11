Fenerbahçe'ye bedavaya dünyaca ünlü stoper! Avrupa devinden geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ligi ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde "transfer yapılacak" diye açıkladığı mevkilerden olan stoper bölgesi için dünyaca ünlü bir ismi gündeme aldı. İşte detaylar...
11.06.2021 12:32
- Son Güncelleme: 11.06.2021 12:32
GÜNDEM: AYRILACAKLAR!
Harun Tekin, Mauricio Lemos, Filip Novak, Gökhan Gönül ve Mbwana Samatta kadroda kesin olarak düşünülmezken, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş için de gelecek teknik adamın talimatları doğrultusunda hareket edilecek. Bu futbolcular haricinde kiralıktan dönecek oyuncuların da durumuna, teknik heyet doğrultusunda karar verilecek.