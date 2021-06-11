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Fenerbahçe'ye bedavaya dünyaca ünlü stoper! Avrupa devinden geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ligi ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde "transfer yapılacak" diye açıkladığı mevkilerden olan stoper bölgesi için dünyaca ünlü bir ismi gündeme aldı. İşte detaylar...

11.06.2021 12:32 - Son Güncelleme: 11.06.2021 12:32
Fenerbahçe'ye bedavaya dünyaca ünlü stoper! Avrupa devinden geliyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde birçok belirsizlik hakim. Sarı lacivertlilerde bir yandan seçim telaşı sürerken, diğer yandan teknik direktör arayışları da devam ediyor. Tüm bu gündemin yanı sıra Kanarya, transferde de geri kalmak istemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye bedavaya dünyaca ünlü stoper! Avrupa devinden geliyor

Sarı lacivertliler, 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak istiyor. Yapacağı yıldız transferlerin yanı sıra Fenerbahçe'de gidecek oyuncular da gündemde.

Fenerbahçe'ye bedavaya dünyaca ünlü stoper! Avrupa devinden geliyor

Yönetim bazı futbolcuları gözden çıkarsa da gelecek olan teknik adamın raporları doğrultusunda bu oyuncuları satmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye bedavaya dünyaca ünlü stoper! Avrupa devinden geliyor

KADRO ŞİŞECEK
Kiralık oyuncuların da dönmesiyle kadrosu epey bir kalabalık olacak olan Kanarya'da, bu transfer döneminde gelecek oyuncular kadar gidecekler de damga vuracak.

Fenerbahçe'ye bedavaya dünyaca ünlü stoper! Avrupa devinden geliyor

GÜNDEM: AYRILACAKLAR!
Harun Tekin, Mauricio Lemos, Filip Novak, Gökhan Gönül ve Mbwana Samatta kadroda kesin olarak düşünülmezken, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş için de gelecek teknik adamın talimatları doğrultusunda hareket edilecek. Bu futbolcular haricinde kiralıktan dönecek oyuncuların da durumuna, teknik heyet doğrultusunda karar verilecek.