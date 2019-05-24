Şampiyona Sivas'ta soğuk duş!
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olan şampiyon Galatasaray 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 4-3 mağlup oldu..
24.05.2019 23:26
- Son Güncelleme: 24.05.2019 23:37
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen teknik direktör Fatih Terim, hakkındaki tedbir kararından dolayı yedek kulübesinde yer alamadı. Terim, karşılaşmayı locadan izledi, yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Levent Şahin oturdu.
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