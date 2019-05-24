GaleriSpor

Şampiyona Sivas'ta soğuk duş!

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olan şampiyon Galatasaray 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 4-3 mağlup oldu..

24.05.2019 23:26 - Son Güncelleme: 24.05.2019 23:37
Şampiyona Sivas'ta soğuk duş!

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Galatasaray, Yeni 4 Eylül Stadında karşılaştı.

Şampiyona Sivas'ta soğuk duş!

Sivasspor, 2-0'dan geri gelip şampiyon Galatasaray'ı 4-3 yendi ve ligde kalmayı garantiledi.

Şampiyona Sivas'ta soğuk duş!

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen teknik direktör Fatih Terim, hakkındaki tedbir kararından dolayı yedek kulübesinde yer alamadı. Terim, karşılaşmayı locadan izledi, yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Levent Şahin oturdu.

Şampiyona Sivas'ta soğuk duş!

Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.

Şampiyona Sivas'ta soğuk duş!

Galatasaray'ın gollerini ise Muğdat Çelik (2) ve Martin Linnes attı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beşiktaş'tan 3 puanlı kapanış! (MS: Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa)
Beşiktaş'tan 3 puanlı kapanış! (MS: Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa)