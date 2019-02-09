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Şenol Güneş A Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaşmaya vardı. Güneş, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem Milli Takım'ı çalıştıracak. Ancak Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılmak istemesi durumunda yerine gelecek isimler şimdiden belli.

09.02.2019 15:29 - Son Güncelleme: 09.02.2019 15:29
Şenol Güneş A Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

Yaptığı tüm açıklamalarda "Beşiktaş'tan ayrılırsam Milli Takım'a giderim" diyen Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı.

Şenol Güneş A Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

Taraflar arasında anlaşma sağlanırken resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Şenol Güneş A Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

HEM BEŞİKTAŞ'I HEM MİLLİ TAKIM'I ÇALIŞTIRACAK

Türkiye Futbol Federasyonu ise tecrübeli teknik adamın Mart ayında oynanacak olan Moldova ve Arnavutluk maçlarında takımın başında olmasını istiyor. Ayrıca Şenol Güneş hem Milli Takım'ı hem de Beşiktaş'ı çalıştıracak.

Şenol Güneş A Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

Şenol Güneş'in ardından görevi, Güneş'in yardımcısı Guti'nin kalacağı öğrenildi.

Şenol Güneş A Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

Guti'nin sezon sonuna kadar iyi bir performans göstermesi durumunda, yeni sezonda da takımda kalabeliciği belirtildi.

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