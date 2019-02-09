Şenol Güneş A Milli Takım'la anlaştı! İşte yerine gelecek isim...

HEM BEŞİKTAŞ'I HEM MİLLİ TAKIM'I ÇALIŞTIRACAK

Türkiye Futbol Federasyonu ise tecrübeli teknik adamın Mart ayında oynanacak olan Moldova ve Arnavutluk maçlarında takımın başında olmasını istiyor. Ayrıca Şenol Güneş hem Milli Takım'ı hem de Beşiktaş'ı çalıştıracak.