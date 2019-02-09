Dusko Tosic Jelena Karleusa'yı aldattı! Tosic'in sevgilisinden Jelena'ya olay sözler
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in şu sıralar özel hayatı oldukça karışık. Sırp basını Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya aldattığını iddia etmişti. O iddiaların arkasında üçüncü kişi, Tosic'in sevgilisi Vladana Railic ilk kez konuştu ama ne konuşmak. Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya ağır göndermelerde bulunan Vladana Railic Karleusa'ya 'köylü' dedi.
09.02.2019 18:55
- Son Güncelleme: 09.02.2019 18:55
Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'le eşi Jelena Karleusa'nın birbirini aldattığını öne süren Sırp basınından yeni iddia...
Sırp medyası, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in, eşi Jelena Karleusa'yı model Vladana Railic ile aldattığını yazdı. Tosic için kafa karıştıran açıklamada bulunan Vladana Railic, eşini aldatan Jelena Karleusa'ya da göndermede bulundu.
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