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Dusko Tosic Jelena Karleusa'yı aldattı! Tosic'in sevgilisinden Jelena'ya olay sözler

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in şu sıralar özel hayatı oldukça karışık. Sırp basını Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya aldattığını iddia etmişti. O iddiaların arkasında üçüncü kişi, Tosic'in sevgilisi Vladana Railic ilk kez konuştu ama ne konuşmak. Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya ağır göndermelerde bulunan Vladana Railic Karleusa'ya 'köylü' dedi.

09.02.2019 18:55 - Son Güncelleme: 09.02.2019 18:55
Dusko Tosic Jelena Karleusa'yı aldattı! Tosic'in sevgilisinden Jelena'ya olay sözler

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'le eşi Jelena Karleusa'nın birbirini aldattığını öne süren Sırp basınından yeni iddia...

Sırp medyası, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in, eşi Jelena Karleusa'yı model Vladana Railic ile aldattığını yazdı. Tosic için kafa karıştıran açıklamada bulunan Vladana Railic, eşini aldatan Jelena Karleusa'ya da göndermede bulundu.

Dusko Tosic Jelena Karleusa'yı aldattı! Tosic'in sevgilisinden Jelena'ya olay sözler

Dusko Tosic'in daha önce Sırp model Sofija Milosevic ve Lazio'da forma giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana ile yakınlaştığını öne süren Sırp basını yeni bomba bıraktı...

Dusko Tosic Jelena Karleusa'yı aldattı! Tosic'in sevgilisinden Jelena'ya olay sözler

Tosic'in 2018'de de Belgradlı model Vladana Railic ile Antalya Kemer'de kaçamak yaptığını yazdı. Görgü tanıkları, "Instagram'daki yazışmaları, pahalı hediyeler, akşam yemekleri ve gezilerle sona erdi...

Dusko Tosic Jelena Karleusa'yı aldattı! Tosic'in sevgilisinden Jelena'ya olay sözler

Bağlantı gizli olmasına rağmen halka açık yerlerde gerçek bir aşk çifti olarak davrandılar" diye konuştu.

Dusko Tosic Jelena Karleusa'yı aldattı! Tosic'in sevgilisinden Jelena'ya olay sözler

Başta aşk iddiasını yalanlayan Vladana ise "Dusko, muhteşem bir adam ve mükemmel bir baba" diyerek kafaları karıştırdı.

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