1

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transfer hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi gündemde önemli bir yer tutuyor. Siyah-Beyazlılar, genç yetenekli oyuncuyu kadrolarına katmak için sadece oyuncuyu değil, aynı zamanda oyuncunun kulübünü de ikna etmiş durumda. İşte transferin detayları...