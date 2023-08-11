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Şenol Güneş 10 numarasını buldu! 83 maç+ 7 gol+ 8 de asist! Beşiktaş'tan ters köşe!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, CSKA Moskova'dan hedeflediği futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna katma konusunda mutlu sona ulaştı. Yapılan anlaşma ile Zaynutdinov'un Beşiktaş forması giymesi bekleniyor. Bu transfer, takımın güçlenme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 14:23 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 14:23
Şenol Güneş 10 numarasını buldu! 83 maç+ 7 gol+ 8 de asist! Beşiktaş’tan ters köşe! 1

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transfer hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi gündemde önemli bir yer tutuyor. Siyah-Beyazlılar, genç yetenekli oyuncuyu kadrolarına katmak için sadece oyuncuyu değil, aynı zamanda oyuncunun kulübünü de ikna etmiş durumda. İşte transferin detayları...

Şenol Güneş 10 numarasını buldu! 83 maç+ 7 gol+ 8 de asist! Beşiktaş’tan ters köşe! 2

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in planları doğrultusunda, hem orta saha hem de savunmada farklı pozisyonlarda görev alabilen ve mavi kart kuralına uygunluğuyla dikkat çeken bir oyuncu için adım atıldı.

Şenol Güneş 10 numarasını buldu! 83 maç+ 7 gol+ 8 de asist! Beşiktaş’tan ters köşe! 3

Rus kulübüyle yürütülen görüşmeler sonucunda, 4 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandı.

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