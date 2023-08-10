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Galatasaray atağa geçti! 3 transfer operasyonu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sıranın orta saha transferine geldiği sarı kırmızılılar görüşmeleri sıklaştırdı. 3 ismin transferine Erden Timur bizzat devrede. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 16:41 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 16:41
Galatasaray atağa geçti! 3 transfer operasyonu 1

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Galatasaray atağa geçti! 3 transfer operasyonu 2

Sarı kırmızılılar yeni sezonda da önemli başarılar yakalamak istiyor.

Galatasaray atağa geçti! 3 transfer operasyonu 3

Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, eksik bölgelere takviyelerin gelmesini bekliyor.

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