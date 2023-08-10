Galatasaray atağa geçti! 3 transfer operasyonu

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı kırmızılılar yeni sezonda da önemli başarılar yakalamak istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, eksik bölgelere takviyelerin gelmesini bekliyor. Yönetim de Okan Buruk'un talebi sonrasında hummalı bir çalışma içine girmişti. Cimbom'un özellikle orta saha bölgesine acil takviye yapacağı ifade edilmişti. Bu bağlamda çalışmalara başlayan Galatasaray 3 büyük oyuncu ile ilgileniyor. İşte o oyuncular; İLK BOMBA MONACO'DAN Sarı-Kırmızılılar'ın transfer adına Monaco temsilcileri ile bir görüşme gerçekleştirdikleri ve daha sonra da futbolcuyla temas sağlanacağı iddia edildi. Fransız yıldız Cimbom'a gelmeye sıcak bakıyor. Fofana'nın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Kariyerinde toplamda 181 maçta forma giyen futbolcu 181 maçta 7 gol ve 12 asistlik katkı gösterdi. ORTA SAHAYA GUENDOUZI 2021 yazında Marsilya'ya kiralık giden ve 2022'de 11 milyon Euro'ya bonservisi alınan 23 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinden ayrılma kararı aldı. Oyuncu Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'nın kadrosunda yer almıştı. Guendouzi'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Kariyerinde toplamda 253 maça çıkan yıldız orta saha bu müsabakalarda takımına 13 gol ve 28 asistlik katkı gösterdi. PAREDES BOMBASI! Yıldız futbolcuyu almak için her şartı zorlayan Cimbom için transfer olumsuz sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, başka futbolcular için çalışmalara başlamıştı ama Paredes'ten beklenmedik haber geldi. Yıldız oyuncu, Avrupa'dan istediği teklifleri alamayınca tekrar Galatasaray'a yöneldi. İki tarafta transfer görüşmeleri sürüyor. Paredes'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Kariyerinde 334 maça çıkan yıldız futbolcu 25 gol ve 30 asist yaptı.