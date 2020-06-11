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Hasan Ali Kaldırım imzayı attı! Transferde flaş gelişme

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Uzun yıllardır Fenerbahçe'ye hizmet eden ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın adı bir süredir Galatasaray'la da anılıyordu. Yıldız sol bek flaş bir karar alarak kararını verdi

11.06.2020 10:15 - Son Güncelleme: 11.06.2020 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





