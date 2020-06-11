Hasan Ali Kaldırım imzayı attı! Transferde flaş gelişme
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Uzun yıllardır Fenerbahçe'ye hizmet eden ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın adı bir süredir Galatasaray'la da anılıyordu. Yıldız sol bek flaş bir karar alarak kararını verdi
11.06.2020 10:15
- Son Güncelleme: 11.06.2020 10:15
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım bilmecesi çözülüyor. Sarı-lacivertli takımla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyordu.
Hasan Ali Kaldırım'ın adı ezeli rakip Galatasaray'la anılmıştı. Sarı-kırmızılı takımla görüşmeler yaptığı iddia edilen tecrübeli ismin menajerinden açıklama gelmişti.
Milli sol bekin menajeri Mirsad Türkcan, Galatasaray iddialarını yalanlarken henüz hiçbir kulüple anlaşmadıklarını açıklamıştı.
Hasan Ali'ye Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği ve ücret olarak da senelik 6.5 milyon TL teklif ettiği iddia edilmişti.
30 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın ise Fenerbahçe yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme istediği ileri sürülmüştü.