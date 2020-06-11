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Hasan Ali Kaldırım imzayı attı! Transferde flaş gelişme

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Uzun yıllardır Fenerbahçe'ye hizmet eden ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın adı bir süredir Galatasaray'la da anılıyordu. Yıldız sol bek flaş bir karar alarak kararını verdi

11.06.2020 10:15 - Son Güncelleme: 11.06.2020 10:15
Hasan Ali Kaldırım imzayı attı! Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım bilmecesi çözülüyor. Sarı-lacivertli takımla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyordu.

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Hasan Ali Kaldırım imzayı attı! Transferde flaş gelişme

Hasan Ali Kaldırım'ın adı ezeli rakip Galatasaray'la anılmıştı. Sarı-kırmızılı takımla görüşmeler yaptığı iddia edilen tecrübeli ismin menajerinden açıklama gelmişti.

Hasan Ali Kaldırım imzayı attı! Transferde flaş gelişme

Milli sol bekin menajeri Mirsad Türkcan, Galatasaray iddialarını yalanlarken henüz hiçbir kulüple anlaşmadıklarını açıklamıştı.

Hasan Ali Kaldırım imzayı attı! Transferde flaş gelişme

Hasan Ali'ye Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği ve ücret olarak da senelik 6.5 milyon TL teklif ettiği iddia edilmişti.

Hasan Ali Kaldırım imzayı attı! Transferde flaş gelişme

30 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın ise Fenerbahçe yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme istediği ileri sürülmüştü.

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