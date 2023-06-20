Sarı-kırmızılılara piyango vurdu! Suudi Arabistan’dan Galatasaraylı yıldıza sürpriz transfer teklifi! Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo’ya yeni rakip!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kadroda yer almayan Alexandru Cicaldau'nun kiralık sözleşmesi sona erdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden sarı-kırmızılılara geri dönen Rumen orta saha ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.