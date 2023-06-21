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Beşiktaş'tan 3 farklı yeni sezon forması! İç sahada beyaz, deplasmanda siyah, alternatif kırmızı... Fiyatı da açıklandı

Beşiktaş, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Salih Uçan, Mert Günok, Başak Gündoğdu ve Gizem Gönültaş ile 2023-2024 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. İç sahada beyaz, deplasmanda siyah forma giyecek olan Kara Kartal alternatif olarak kırmızı rengi tercih etti. Yeni sezon formaların satış fiyatı da belli oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

takvim.com.tr
AA
21.06.2023 01:55 - Son Güncelleme: 21.06.2023 01:57
Beşiktaş’tan 3 farklı yeni sezon forması! İç sahada beyaz, deplasmanda siyah, alternatif kırmızı... Fiyatı da açıklandı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

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Beşiktaş’tan 3 farklı yeni sezon forması! İç sahada beyaz, deplasmanda siyah, alternatif kırmızı... Fiyatı da açıklandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon formalarının 1399 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Beşiktaş’tan 3 farklı yeni sezon forması! İç sahada beyaz, deplasmanda siyah, alternatif kırmızı... Fiyatı da açıklandı

Futbolcular Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Salih Uçan, Mert Günok, Başak Gündoğdu ve Gizem Gönültaş, önümüzdeki sezonun formalarını giyerek tanıtımda yer alan isimler oldu.

Beşiktaş’tan 3 farklı yeni sezon forması! İç sahada beyaz, deplasmanda siyah, alternatif kırmızı... Fiyatı da açıklandı

Gümüş detayların yer aldığı beyaz, kartal detayların olduğu siyah ve alternatif olarak kırmızı olmak üzere 3 farklı yeni sezon forması çıkaran siyah-beyazlılar, beyaz formayı iç saha maçlarında, siyah formayı da deplasman maçlarında giyeceğini duyurdu.

Beşiktaş’tan 3 farklı yeni sezon forması! İç sahada beyaz, deplasmanda siyah, alternatif kırmızı... Fiyatı da açıklandı

Kırmızı forma ise rakiplerin takımların forma renkleri doğrultusunda alternatif olarak giyilecek.

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