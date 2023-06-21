Beşiktaş'tan 3 farklı yeni sezon forması! İç sahada beyaz, deplasmanda siyah, alternatif kırmızı... Fiyatı da açıklandı
Beşiktaş, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Salih Uçan, Mert Günok, Başak Gündoğdu ve Gizem Gönültaş ile 2023-2024 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. İç sahada beyaz, deplasmanda siyah forma giyecek olan Kara Kartal alternatif olarak kırmızı rengi tercih etti. Yeni sezon formaların satış fiyatı da belli oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
21.06.2023 01:55 - Son Güncelleme: 21.06.2023 01:57
Futbolcular Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Salih Uçan, Mert Günok, Başak Gündoğdu ve Gizem Gönültaş, önümüzdeki sezonun formalarını giyerek tanıtımda yer alan isimler oldu.