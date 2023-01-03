Arabasını bulamayınca fırına sığındı! Mbaye Diagne'yi saatçi sandılar
Son dakika haberleri... İstanbul Ataşehir'de eğlenmek için bir mekana giden Fatih Karagümrük'ün golcü oyuncusu Mbaye Diagne, mekandan uzun süre çıkmayınca şoför Diagne'yi getirdiği otomobil ile birlikte kayıplara karıştı. Otomobilsiz kalınca bir fırına sığınan Mbaye Diagne'ye polis ve vatandaşlar yardım etti. Diagne'nin sığındığı fırının çalışanı, Diagne'yi ilk gördüklerinde saat satmaya çalışan biri olduğunu zannettiklerini söyleyerek, "Diagne'nin buraya geleceğini kimse bilemez" savunmasını yaptı.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen, Fatih Karagümrük'ün başarılı futbolcusu Mbaye Diagne, eğlenmek için lüks otomobil ile geldiği Ataşehir'de bir mekana girdi.
Diagne mekana girerken şoförüne de beklemesini söyledi. Ancak iddiaya göre saatler geçmesine rağmen Diagne dönmeyince duruma sinirlenen şoförü lüks araçla birlikte oradan uzaklaştı.
Uzun süre sonra mekandan çıkan futbolcu, otomobili göremeyince şoförünü aradı fakat ulaşamadı. Diagne, yakınlarda bulunan bir fırına sığındı. Burada saatlerce oturup şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun yardımına polisler ve olaya tanık olan vatandaşlar koştu. Bir süre sonra şoförün geri getirmesiyle otomobil, Diagne'ye geri verildi.
Otomobiline geri kavuşan Diagne, Ümraniye'de kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra otomobile binerek oradan uzaklaştı.
Diagne'nin otomobilsiz kalınca sığındığı fırının sahibi ve çalışanları, yaşananları anlattı.
"İLK BAŞTA DİAGNE'Yİ SAATÇİ ZANNETTİLER"
Fırına girdiğinde Diagne'yi saat satmaya çalışan bir kişi zannettiklerini belirten fırın çalışanı Hakkı Topçu, "Diagne geldi buraya. Diagne'nin gelmesine şaşırmak isterdik ama o zannetmedik. Bir arkadaş vardı, saat soracaktı. Saçının boyasından tanıdık, 'Bu Diagne' dedik. Ondan sonra arkadaş saat sormadı. Bekçiler geldi. Arabasının çalındığını öğrenince bekçiler yardım etmeye çalıştı. Ümidimiz fotoğraf çekilmekti ama adamın derdi büyük olunca fotoğraf da çektiremedik.