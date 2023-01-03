Arabasını bulamayınca fırına sığındı! Mbaye Diagne’yi saatçi sandılar

"İLK BAŞTA DİAGNE'Yİ SAATÇİ ZANNETTİLER"

Fırına girdiğinde Diagne'yi saat satmaya çalışan bir kişi zannettiklerini belirten fırın çalışanı Hakkı Topçu, "Diagne geldi buraya. Diagne'nin gelmesine şaşırmak isterdik ama o zannetmedik. Bir arkadaş vardı, saat soracaktı. Saçının boyasından tanıdık, 'Bu Diagne' dedik. Ondan sonra arkadaş saat sormadı. Bekçiler geldi. Arabasının çalındığını öğrenince bekçiler yardım etmeye çalıştı. Ümidimiz fotoğraf çekilmekti ama adamın derdi büyük olunca fotoğraf da çektiremedik.