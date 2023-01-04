Devler peşinde! Arda Güler için Türkiye’ye geldiler

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili olarak transfer iddialarına her gün bir yenisi ekleniyor. Sarı-Lacivertli futbolcuya geride bıraktığımız günlerde Ajax'ın talip olduğu öne sürülmüştü. Arda Güler'e hem İngiltere hem de Hollanda'dan yeni bir talip çıktığı gündeme geldi.