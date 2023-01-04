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Devler peşinde! Arda Güler için Türkiye'ye geldiler

Devler Arda Güler'in peşinde! Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili olarak transfer iddialarına her gün bir yenisi ekleniyor. Sarı-Lacivertli futbolcuya geride bıraktığımız günlerde Ajax'ın talip olduğu öne sürülmüştü. Genç oyuncu için hem İngiltere hem de Hollanda'dan yeni bir talip çıktığı gündeme geldi.

Emrah Karalinç
Özel haber
takvim.com.tr
04.01.2023 14:39 - Son Güncelleme: 04.01.2023 14:39
Devler peşinde! Arda Güler için Türkiye’ye geldiler

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili olarak transfer iddialarına her gün bir yenisi ekleniyor. Sarı-Lacivertli futbolcuya geride bıraktığımız günlerde Ajax'ın talip olduğu öne sürülmüştü. Arda Güler'e hem İngiltere hem de Hollanda'dan yeni bir talip çıktığı gündeme geldi.

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Devler peşinde! Arda Güler için Türkiye’ye geldiler

PSV DE ARDA GÜLER'İN PEŞİNDE

İddiaya göre; Ajax'ın ardından PSV Eindhoven da Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçti. Haberde, "17 yaşındaki yaratıcı oyuncu hem sağ kanatta hem de ofansif orta saha rolünde çok etkili. Arda Güler ile Ajax da aylardır ilgileniyor" denildi.

Devler peşinde! Arda Güler için Türkiye’ye geldiler

LEICESTER CITY YETKİLİLERİ TÜRKİYE'DE

Bu sezon 13 maçta 3 gol ve 1 asist üreten futbolcu ile ilgili transfer iddiaları bununla sınırlı değil. Yine iddiaya göre; milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği İngiltere Premier Ligi ekibi Leicester City de Arda'yı kadrosuna katmak istiyor.

Devler peşinde! Arda Güler için Türkiye’ye geldiler

"BÜYÜK BİR YETENEK OLARAK GÖRÜYORLAR"

Söz konusu haberde, "Leicester City temsilcileri şu anda Türkiye'de. Fenerbahçe'den Arda Güler için görüşmeler sürüyor. Leicester, onu üst düzey bir yetenek olarak görüyor" ifadelerine yer verildi.

Devler peşinde! Arda Güler için Türkiye’ye geldiler

BABA GÜLER: "TÜM TAKIMLAR BİZİ TRANSFER ETTİ"

Arda Güler'in babası Ümit Güler, çıkan transfer iddialarını yakın takip ediyor. Ancak baba Güler şu anda yaşanan belirsizliği, "Şu anda Avrupa'dan tüm takımlara transfer olmuş durumdayız" diyerek özetliyor.

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